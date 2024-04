Sosnowiec: Dobry posiłek w lokalnych szpitalach

Trwa program „Dobry posiłek”, dzięki któremu jakość jedzenia szpitalnego znacząco się poprawiła. Program ten podniósł niemal dwukrotnie stawkę żywieniową w szpitalach, które przystąpiły do programu.

Program "Dobry Posiłek" w Sosnowcu

W Sosnowcu, w programie "Dobry Posiłek" uczestniczy m.in. jedna z największych placówek zdrowotnych - Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

„Dobry posiłek” to pilotażowy program, mający poprawić jakość posiłków serwowanych pacjentom. Szpitalne jedzenie ma być zdrowsze i bardziej zbilansowane, a na talerzach królować ma zdecydowanie więcej świeżych warzyw i owoców oraz ryb, mięs i jogurtów. Dodatkowo szpitale zobowiązane zostały do porad żywieniowych oraz zatrudnienia dietetyka.

Efekty działania programu

Zgodnie z umową zawartą z NFZ, szpitale codziennie publikują na swojej stronie internetowej zdjęcia co najmniej dwóch posiłków, które serwują pacjentom. Widać na nich, że czas kleików ryżowych i wodnistych zup odszedł do lamusa. Posiłków serwowanych pacjentom nie powstydziłby się teraz niejeden dobrej jakości bar czy restauracja.

Na grupach i forach internetowych z opiniami o żywieniu szpitalnym także widać efekty pozytywnych zmian. Poza przykładami fatalnych posiłków przebijają się te z pilotażowego programu, które znacząco zaczęły odbiegać od tego, do czego byli przyzwyczajeni pacjenci.

Jadłospis pod ścisłą kontrolą

Odpowiednio zbilansowana dieta jest niezwykle ważna w procesie leczenia i dochodzenia do zdrowia. Dzięki programowi posiłki nabrały kolorów, są smaczne i dobrze wyglądają. Jadłospisy są ustalane z dietetykiem, który dba o to, by wszystkie niezbędne wartości odżywcze zawierały się w podanym posiłku, zwłaszcza że pacjenci nierzadko mierzą się z wieloma skomplikowanymi schorzeniami, w których odpowiednia dieta jest ważnym elementem leczenia.

Pozycje w menu

W jadłospisach monotonię zastąpiły apetycznie podane posiłki. Poniżej prezentujemy przykładowy jadłospis z daniami z diety podstawowej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim:

Śniadanie: kakao, rogalik maślany, chleb pszenno- żytni, masło, miód, płatki

jęczmienne na mleku, serek waniliowy, rzodkiewka.

Obiad: kapuśniak 400ml, filet z morszczuka smażony, ziemniaki, kompot, surówka z pora i jabłka, pomarańcza.

Kolacja: herbata z cukrem, masło, pasta z sera topionego i wędliny, kajzerka, chleb pszenno- żytni, jogurt naturalny, sałata zielona z papryką i nasionami słonecznika.

Posiłek nocny: mus owocowy, woda mineralna.

Czy nowy standard żywienia z tego pilotażowego programu stanie się codziennością i zagości na stałe w menu szpitalnym? Czas pokaże.