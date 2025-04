Służba nie kończy się po pracy. Policjant w czasie wolnym ujął złodzieja sklepowego

Policjant z wydziału prewencji sosnowieckiej komendy dowiódł, że służba nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Dzięki jego czujności i zdecydowaniu ujęto sprawcę kradzieży sklepowej, a skradziony towar wrócił na półki i został dopuszczony do dalszej sprzedaży.

Mężczyzna próbował wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy

Do zdarzenia doszło w zeszły czwartek, kiedy mundurowy z wydziału prewencji sosnowieckiej komendy pojechał do jednego ze sklepów przy ulicy Sobieskiego, aby zrobić zakupy. Gdy wchodził do sklepu, zauważył mężczyznę, który próbował wyjść nie płacąc za zakupy. Policjant postanowił zareagować i ujął 41-latka. O tym fakcie powiadomił kolegów i poczekał na przyjazd patrolu.

Po przyjeździe mundurowych okazało się, że mężczyzna próbował wynieść ze sklepu artykuły spożywcze oraz kosmetyki o łącznej wartości wynoszącej blisko 500 złotych. Towar w nienaruszonym stanie został zwrócony do sklepu i dopuszczony do dalszej sprzedaży. Sprawca natomiast został ukarany mandatem karnym.

To kolejny przykład na to, że policjantem jest się nie tylko podczas służby. Czujność, szybka reakcja i zaangażowanie mundurowego pozwoliły na skuteczne udaremnienie kradzieży i pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności.