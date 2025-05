"W krainie kieszonek" – wielki sukces uczennicy CKZiU

Talenty uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru zostały docenione na arenie ogólnopolskiej – Iga Szołtysek zajęła PIERWSZE MIEJSCE w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pojedynek na stylizację – W krainie kieszonek”.

Iga Szołtysek najlepiej wykonała zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie oraz wykonanie szablonu kieszeni przeznaczonej do spódnicy o kroju trapezowym. Następnie należało wykroić wszystkie niezbędne elementy i uszyć kieszeń i spódnicę zgodnie z przygotowanym szablonem, zwracając uwagę na estetykę, precyzję wykonania. Uczennica przygotowywała się do zadania pod kierunkiem nauczyciela – Agnieszki Mańki-Goncerz.

To ogromne wyróżnienie i motywacja do rozwijania kreatywności i dzielenia się pasją do mody oraz unikalnych projektów.