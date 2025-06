W Sosnowcu uczniowie zdają egzamin na kartę rowerową z pomocą policjantów

W ostatnich dniach w Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu policjanci z sosnowieckiego wydziału ruchu drogowego wspierali uczniów podczas egzaminów na kartę rowerową. Jako że sezon na jednoślady już trwa, kandydatów jest sporo.

Egzamin rowerowy z pomocą sosnowieckiej policji

Policjanci z wydziału ruchu drogowego sosnowieckiej komendy z zaangażowaniem wspierali dzieci w tym ważnym kroku ku samodzielności na drogach.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz zasad pierwszeństwa. Policjanci czuwali nad poprawnym przebiegiem egzaminu, a także wyjaśniali ewentualne wątpliwości, tłumacząc zasady w przystępny dla najmłodszych sposób.

Część praktyczna odbyła się na przygotowanym wcześniej torze, który symulował rzeczywiste warunki drogowe. Dzieci musiały wykazać się umiejętnościami jazdy na rowerze, prawidłowego sygnalizowania manewrów oraz reagowania na różne sytuacje na drodze. Policjanci oceniali poprawność wykonania zadań, jednocześnie udzielając wskazówek i porad.

Sosnowiec stawia na edukację drogową dzieci

Takie inicjatywy jak ta w SP nr 35 pokazują, że w Sosnowcu bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym to ważny temat. Egzaminy na kartę rowerową to nie tylko formalność – to także szansa na praktyczną edukację, która może uratować życie. Dzięki wsparciu sosnowieckiej policji dzieci uczą się odpowiedzialności i właściwych zachowań na drodze od najmłodszych lat.