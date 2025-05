Wydarzenia na pierwszy tydzień maja – gdzie się bawić i co zobaczyć? [2-8 maja] / fot. Freepik

Nie wiesz, jak zaplanować pierwszy tydzień maja? Sprawdź nasze zestawienie najciekawszych wydarzeń w regionie – od emocjonujących spektakli teatralnych, przez koncerty z różnych gatunków muzycznych, aż po wieczory pełne śmiechu dzięki stand-upom i kabaretom. Zainspiruj się i wybierz coś dla siebie!

Gliwice

Silent Disco

Cicha dyskoteka w Ruinach Teatru to majówkowy hit, wyczekiwany przez mieszkańców i gości Gliwic. Uczestnicy otrzymują słuchawki i decydują, przy jakiej muzyce chcą się bawić. Równocześnie grać będą trzej DJe, którzy przygotują trzy ścieżki muzyczne – retro, latino i electro. Stojąc z boku – zobaczysz tańczących ludzi, ale nie usłyszysz muzyki.

Godz. 19:00, Ruiny Teatru Victoria

Bytom

Radosne Świętowanie – Majówka w Bytomiu

Organizatorzy zapraszają na zdecydowanie mniej formalne obchody Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja do Parku Miejskiego. W programie wiele atrakcji – występów artystycznych, animacji i warsztatów, zabaw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Na uczestników czekać będą strefy aktywności, w których każdy znajdzie coś dla siebie.

Godz. 10:00-16:30, Amfiteatr w Parku Miejskim im. F. Kachla

Gliwice

Majówkowa zabawa na skwerze Bottrop

W programie:

kącik historyczno-patriotyczny z miniwystawą oraz warsztatami tworzenia kotylionów i godła z materiałów ekologicznych,

strefa piknikowa, a w niej relaks, leżaki i dobra muzyka – będą warsztaty, animacje, konkursy, a na scenie pojawią się artyści związani z Gliwicami: o godz. 18.00 zespół Honky Tonk, a o 19.00 Kajetan Drozd Band. Na spragnionych czekać będzie stoisko „Gliwickiej z Głębin”.

po okolicy kursować będzie specjalny biało-czerwony pojazd (minikolejka), który bezpłatnie przewiezie chętnych po trasie: ul. Siemińskiego – Powstańców Warszawy – Młyńska – Dolnych Wałów.

Godz. 15:00, Skwer Bottrop

Ruda Śląska

Spektakl familijny "Mało szcziga z Karmańskiego"

Nuda to okropna rzecz... a jeśli nudzi się dziecko, a do tego w wakacje, to już wszystkiego można się spodziewaćŚ

Mało Szcziga, dziołszka z Karmańskiego, nudzi się zawsze. Bo tak ma. Rzadko bywa zadowolona i uśmiechnięta. AleŚ lek na nudę, jakim jest przygoda, czai się za rogiem. A właściwieŚ w chlewiku, bo w nim mieszkają duszkiŚ Mało tego, posiadają wehikuł czasu. To zaczarowany pojazd, którym można podróżować w przeszłość i w tajemnicze miejscaŚ

I tak dzieje się w opowieści. Bajkowe postaci, niezwykłe osoby z kart historii, zaskakujące sytuacje, a do tego dużo humoru i piosenki. To bajka dla małych i dużych, osadzona w realiach śląskich. Opowieść, która w fantastycznych zdarzeniach, nienachalnie, przemyca wiedzę o naszej małej ojczyźnie. Z nutą nostalgii przywołuje, zapomniane często, śląskie skarby. Oj! Nudno nie będzie! Tego możecie być pewni.

Godz. 17:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Chorzów

Spektakl taneczny "Orszak"

"Orszak" to spektakl taneczny na motywach mitologicznych. Historia oparta jest na losach kreteńskiej księżniczki i jej kontakcie z kultem Dionizosa.

Dionizyjski Orszak to niekończący się pochód pełen religijnej celebracji, nieskrępowanego tańca, mistycznego upojenia. Satyrowie, nimfy, a wśród nich pewna zagubiona dziewczyna.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Scenariusz dla trzech aktorów

Mistrzowskie trio: Andrzej Grabowski, Jan Peszek i Mikołaj Grabowski, zdradzając nieco ze swej prywatności, przeniosą Was w niepowtarzalną przestrzeń zwariowanej teatralnej próby. To „teatr w teatrze”, na pograniczu absurdu i rzeczywistości, gdzie prywatne spory i dyskusje artystyczne aktorów, ich intymne pragnienia, pozy i „miny” teatralne, a także kłótnie o zawodowe pryncypia, stają się pretekstem dla groteskowej wizji ograniczeń twórczości scenicznej i sądu nad współczesną kulturą. To także nieco złośliwy, ale celny portret artystów!

Fascynujący seans zbudowany na doskonałym tekście Bogusława Schaeffera jest po brzegi wypełniony improwizacjami znakomitych ludzi teatru, którzy prowadzą błyskotliwą, a czasem wręcz zajadłą dyskusję o świecie sztuki i swoim w nim miejscu. Zderzenie równorzędnych osobowości aktorskich, niezrównanych w swoich popisach oraz zabawie formą i żartem, to gwarancja doskonałej rozrywki, z nerwem i prowokującej do oczyszczającego śmiechu.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Ruda Śląska

Spektakl komediowy "Horror na wywczasach" (Z cyklu "Tyjater po naszymu, czyli po śląsku")

Młode małżeństwo jedzie na wczasy do górskiej miejscowości, spragnieni wypoczynku i atrakcji w przytulnym pensjonacie „SMREKI”. Wszystko dzieje się zgodnie z planem, ale tylko pozornie... Czy turnus wczasowy może stać się horrorem? A czy urocze lenistwo wśród gór może zmienić się w mrożące krew w żyłach przygody? Ta teatralna opowieść, jest jak kolejka rollercoaster... Szaleństwo, błyskawiczne zwroty akcji, emocje... i śmiech!

HORROR NA WYWCZASACH to komedia zanurzona w sosie absurdów PRL-u i zdarzeń rodem z filmów grozy. Czy wszystko dobrze się skończy? Czy ta historia będzie miała happy end? Odpowiedzi znajdziecie, przychodząc na spektakl do Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty.

Godz. 18:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Bytom

Harry Potter przy świecach - koncert

Nie przegap wieczoru pełnego magicznej muzyki, podczas którego zabrzmią najbardziej znane utwory z całej serii filmów o Harrym Potterze. Program stanowi muzykę filmową pięciokrotnego laureata Oscara Johna Williamsa, a także kompozycje Patricka Doyla, Nicolasa Hoopera i laureata Oscara Alexandre'a Desplata. Recital w wyjątkowej fortepianowej aranżacji gwarantuje to, co najlepsze w muzyce Harry'ego Pottera. Ten koncert zaoferuje więcej niż tylko muzykę. Setki świec rozświetlą przestrzeń, dodając tajemniczej atmosfery pełnej magii i czarów.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Gliwice

Steve Hackett – koncert

Steve Hackett to niezwykle utalentowany i obdarzony wielką muzyczną wyobraźnią gitarzysta rockowy.

Na początku swojej kariery związany był z grupą Genesis, tworząc razem z Peterem Gabrielem, Philem Collinsem, Tonym Banksem i Mike’em Rutherfordem jej klasyczny skład. Wspólnie nagrali wiele znakomicie przyjętych albumów, jak choćby „Selling England by the Pound” (jedna z ulubionych płyt Johna Lennona).

Steve jest również pełnym inwencji kompozytorem i w swoich utworach wykorzystuje elementy wielu różnych gatunków, od jazzu, po world music i bluesa.

Godz. 20:00, PreZero Arena Gliwice

Katowice

AWS Summit Poland

AWS Summit Poland to darmowe wydarzenie technologiczne organizowane przez Amazon Web Services (AWS) oferuje wiele przydatnych możliwości nauki, w tym ponad 90 sesji prowadzonych przez ekspertów, warsztatów i interaktywnych laboratoriów na różnorodne tematy. Nawiąż kontakty z innymi uczestnikami, zdobądź umiejętności wspierające rozwój kariery i dowiedz się, jak liderzy branży wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję i inne przełomowe technologie.

Godz. 8:00-18:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Bytom

Stand-up: Abelard Giza “Wentyl”

Abelard Giza - Urodzony w 1980 r. w Gdańsku. Stand-uper, scenarzysta, autor tekstów komediowych. Lider Kabaretu Limo (1999-2014) z którym zdobył liczne nagrody i popularność. Twórca programów stand-upowych "Proteus Vulgaris", "Ludzie, trzymajcie kapelusze", "Numer 3", "Piniata", "Zaodrze", "Samertajm" oraz serialu "Kryzys". Aktualnie jeździ z programem "WENTYL".

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Myrczek & Schmidt Quintet ft. Krzysztof Herdzin - Młynarski. Bynajmniej

Nowy niezwykły projekt muzyczny Wojciecha Myrczka i Piotra Schmidta do tekstów Wojciecha Młynarskiego w wyśmienitym składzie!

Świeże, jazzowe aranżacje Krzysztofa Herdzina i Sabiny Meck, a także mistrzowie dźwięku i budowania nastroju w składzie, to gwarancja wyśmienitych emocji i pięknych przeżyć. Dzięki gwiazdorskiej obsadzie i perfekcyjnym wykonaniom, wrażenia z koncertu na pewno pozostaną na długo!

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Cieszyn

Spektakl "Smacznego, proszę wilka!"

Mały, naiwny zajączek, wędruje po lesie w poszukiwaniu taty. Wkracza do chatki wilka, gdy ten właśnie zamierza pożegnać się z życiem. Zaskoczony – wbrew instynktom i własnej naturze – zamiast schrupać intruza, czuje się zmuszony zaopiekować się zajęczym dzieckiem. Ufność i szczerość malucha wyzwala w starym wyjadaczu najlepsze instynkty. Wyprawa, którą podejmują, kształtuje ich postawy, uczy cierpliwości i odpowiedzialności. Staje się początkiem niecodziennej przyjaźni.

Gra znaczeniami słów buduje zabawne dialogi – na różnych poziomach żarty trafiają do dzieci i do dorosłych. Wyraziste, ciekawe lalki przeżywają swoje przygody jakby w domowym teatrzyku, a wszystkie emocje odbijają się w twarzach i gestach aktorów. Atutem spektaklu jest dynamiczna animacja i wartka akcja.

Godz. 9:00, Teatr im. Adama Mickiewicza

Chorzów

Musical "Cabaret"

Teatr Rozrywki zaprasza na jeden z najgłośniejszych musicali świata: Cabaret. Pozornie jest to tylko opowieść o dwojgu młodych ludzi, których łączy nagłe uczucie. Pozornie tylko na drugim planie znajduje się dramatyczna relacja dwojga starszych ludzi, którym okrutne koło historii nie pozwala na późną, być może ostatnią miłość. Cabaret jest przede wszystkim świetnie skonstruowaną, pełną wspaniałej, przebojowej muzyki opowieścią o rodzącym się nazizmie.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Cieszyn

Kabaret Skeczów Męczących "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze - 20-lecie Kabaretu"

Nowy program, powstały specjalnie z okazji jubileuszu 20-lecia Kabaretu Skeczów Męczących. Będzie to jedyna okazja zasmakowania kwintesencji wszystkiego, co od dwóch dekad urzeka publiczność, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jak twierdzi sam kabaret, „jeszcze nigdy nie było tak dobrze”. Pytanie, czy to zapowiedź najlepszej formy od lat? A może wnikliwa analiza sytuacji w kraju?!? Tego i wiele więcej dowiesz się z premierowych skeczów, nigdy wcześniej nieemitowanych w telewizji!

Wkrocz do świata Kabaretu Skeczów Męczących i weź udział w niespełna dwugodzinnej wybornej zabawie obfitującej w bezkompromisowe żarty, celne obserwacje społeczne, brawurowe kreacje kabaretowe i "to coś", co można poczuć wyłącznie w trakcie widowiska na żywo.

Godz. 17:30, Teatr im. Adama Mickiewicza

Gliwice

Melodie Wspomnień – koncert interaktywny

Przeżyj wieczór pełen pasji, wzruszeń i magicznych dźwięków z całego świata! Melodie Wspomnień to wyjątkowy koncert, podczas którego to właśnie Ty zdecydujesz, które utwory zabrzmią na scenie – głosując na żywo za pomocą aplikacji!

Od emocjonalnych arii operetkowych, przez kultowe musicalowe przeboje, aż po hity światowego kina – „Melodie Wspomnień” to koncert, który przenosi tradycję w XXI wiek, łącząc klasykę z nowoczesnością w formie interaktywnego widowiska.

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Gliwice

Czwartek jazzowy z gwiazdą - Grzech Piotrowski Mystique Trio

Czwarty koncert w 2025 roku w ramach cyklu Czwartek Jazzowy z Gwiazdą organizowany przez Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club we współpracy z CK Victoria.

Wystąpią:

Grzech Piotrowski – saksofony, elektronika

Tomasz Drozdek – instrumenty etniczne, elektronika

Krzysztof Gradziuk – perkusja, instrumenty perkusyjne

Godz. 19:00, Ruiny Teatru Victoria

Ruda Śląska

Spektakl komediowy "Hollywood na placu"

Amerykański sen to nie mrzonki. Niejeden już przekonał się, że to prawda, niejeden też dotkliwie się na tym śnie zawiódł. Czy śląska gospodyni, może przeżyć swój American Dream? Czy sąsiedzka przyjaźń będzie silniejsza niż chęć zrobienia kariery? I jakich pieniędzy trzeba, aby kino niezależne stało się komercyjnym?

Spektakl zrealizowany z gościnnym udziałem Izoldy Czmok z katowickiej telewizji, pozwoli widzom zanurzyć się w filmowy świat, poznać jego tajemnice i mroczne zakamarki. Oczywiście całość podana ze swadą i humorem w pięknej śląskiej godce.

Godz. 18:00, Śląski Teatr Impresaryjny