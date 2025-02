Kolejne narkotyki zabezpieczone przez sosnowieckich kryminalnych

Sosnowieccy kryminalni wpadli na trop mężczyzny, który mógł posiadać znaczne ilości narkotyków. Policyjne czynności potwierdziły, że 34-latek przechowuje w mieszkaniu prawie 200 g amfetaminy. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozić mu może nawet do 10 lat więzienia.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 34-latka

Mężczyzna wpadł w ich ręce, gdy pojawił się niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Mundurowi wiedzieli, że mężczyzna może posiadać spore ilości narkotyków. Policjanci podjęli czynności, które potwierdziły, że 34-letni sosnowiczanin przechowuje w swoim mieszkaniu zakazane substancje. Wstępnie wykonane badania wykazały, że było to 200 g amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.