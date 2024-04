Akcja "Sadzonka za oponę" w Sosnowcu

20 kwietnia powraca akcja "Sadzonka za oponę".

Przywieź oponę do Nadleśnictwo Siewierz, Lasy Państwowe i otrzymaj sadzonkę. Dbamy o środowisko, dlatego wraz z partnerami akcji wracamy do zbiórki opon zalegających Państwa piwnice, garaże, składziki. Zachęcamy do rozejrzenia się po okolicy, może widzą Państwo porzucone opony w sąsiedztwie? Jest okazja, by je przekazać. Przestaną szpecić krajobraz - czytamy na stronie UM Sosnowiec.