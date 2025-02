Przed nami kolejny film w ramach cyklu Filmowe środy w Mediatece – Złota Era Hollywood

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza wszystkich stałych bywalców Filmowych śród w Mediatece oraz osoby, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w darmowych środowych seansach, na kolejne pokazy – filmowych perełek.

W Mediatece zobaczymy stare amerykańskie komedie

Lutowe wieczory, tym razem wypełnią nam niezapomniane stare amerykańskie komedie powstałe w okresie zwanym Złotą Erą Hollywood. Na ekranie królować będą gwiazdy kina takie jak: Ginger Rogers, Fred Astair, Greta Garbo, Charlie Chaplin, Flip i Flap, Bracia Marx i inni. Każdy karnawałowy pokaz poprzedzać będzie 15-minutowa opowieść o wybranej gwieździe lub gwiazdach. Dodatkowo – finałowy pokaz (26.02.2025) wzbogacony zostanie muzyczną ilustracją wykonywaną na żywo przez zespół Czerwie! Wstęp wolny.

Seanse odbywać się będą o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, we wszystkie środy lutego: 12.02;19.02;26.02.2025.

Przed każdym filmem, dr Magdalena Boczkowska przedstawi sylwetkę wybranej gwiazdy Złotej Ery Hollywood. Opowieściom towarzyszyć będą prezentacje multimedialne.

Gdzie można sprawdzić tytuły poszczególnych filmów?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis REPERTUAR zamieszczony w artykule reklamującym seanse na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!



REPERTUAR:

12.02 – Madeleine jest przebiegłą złodziejką, która po kradzieży drogocennych pereł ucieka z Paryża. Na granicy z Hiszpanią natrafia na Toma – amerykańskiego inżyniera, spędzającego wakacje w Europie. W obawie przed odkryciem przez celników zawartości torebki, wsuwa skradzioną biżuterię do kieszeni mężczyzny. Następnie, chcąc odzyskać łup, flirtuje z Tomem i zwabia go do San Sebastian...

Rok produkcji: 1936. Gatunek: komedia. Reżyseria: Frank Borzage. Na ekranie: Marlene Dietrich, Gary Cooper.

Czas pokazu – 1:29:00

Film poprzedzi opowieść o MARLENIE DIETRICH.

19.02 – Dwaj przyjaciele przybywają do Szkocji na statku jako pasażerowie na gapę po to, by uczestniczyć w odczycie testamentu wujka. Mają nadzieję, że wujek zapisał im wielką fortunę. Niestety, w spadku dostają tylko starą tabakę i szkocką dudę. Zostają bez grosza przy duszy więc całkiem nieświadomie zaciągają się do wojska...

Rok produkcji: 1935. Gatunek: komedia. Reżyseria: James W. Horne. Na ekranie: Stan Laurel, Oliver Hardy.

Czas pokazu – 1:21:00

Film poprzedzi opowieść o DUECIE LAUREL & HARDY.

26.02 – Pełna humoru, a jednocześnie wzruszająca do łez opowieść o miłości i przywiązaniu. Gdy Włóczęga (dobrze znany chaplinowski bohater) znajduje na swojej ulicy osierocone niemowlę, mimo początkowej niechęci postanawia się nim zaopiekować – wówczas jego życie zmienia się na zawsze. Przez pięć lat Włóczęga i mały John tworzą zgrany duet. Jednak pewnego dnia do ich drzwi puka... matka chłopca!

Rok produkcji: 1921. Gatunek: komedia. Reżyseria: Charlie Chaplin. Na ekranie: Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance.

Czas pokazu – 1:08:00

Film poprzedzi opowieść o CHARLIM CHAPLINIE – POKAZ POŁĄCZONY Z MUZYKĄ NA ŻYWO W WYKONANIU ZESPOŁU CZERWIE.