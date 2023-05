Pożar opuszczonego budynku w Sosnowcu. Zawalił się dach! [ZDJĘCIA]

Dziś nad ranem doszło do pożaru pustostanu przy ul. Kowalskiej. Na miejscu interweniowało 7 zastępów straży pożarnej. Doszło do zawalenia się części dachu budynku.

Pożar pustostanu w Sosnowcu

W środę 10 maja o godzinie 5:00 do sosnowieckich strażaków dotarło zgłoszenie o pożarze budynku parterowego przy ul. Anki Kowalskiej 31. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, budynek prawie cały był objęty pożarem. Był to pustostan o wymiarach ok. 40 x 15 x 4m.

– Podano 3 prądy wody w natarciu, częściowo zawaleniu uległ dach. Po wstępnym opanowaniu przystąpiono do przelewania i sprawdzania sukcesywnie budynku – poinformowała Straż Pożarna w Sosnowcu.

Do akcji gaśniczej przystąpiło 7 zastępów, a w tym 32 ratowników. Sytuacja została opanowana w ciągu niecałej godziny. O godzinie 7:40 strażacy poinformowali, że trwa przelewanie pogorzeliska.

Jak poinformował mł. bryg. Tomasz Dejnak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ok. godziny 11.15 działania zostały zakończone. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Przyczyny wybuchu pożaru będzie ustalać policja.