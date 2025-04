Przed nami Spring PROG Festival w Kazimierzu. Sprawdź szczegóły!

26 kwietnia o godz 17.00 POK Kazimierz zaprasza na Spring PROG Festival IV edycja festiwalu rock’a progresywnego.

Spring PROG Festival 2025

To czwarta już edycja festiwalu, który jest świętem rockowej muzyki progresywnej, wywodzącej się z dokonań takich zespołów jak King Crimson, Pink Floyd, Yes, czy Marillion. Współczesny rock progresywny to wiele muzycznych odcieni – tu delikatność art rocka sąsiaduje z mocą progresywnego metalu, prostota z muzycznym wyrafinowaniem, mocne teksty przeplatają się z przekazem prawdziwie poetyckim. I tak będzie w tegorocznej edycji, w muzyczną podróż zabiorą nas zespoły Brzeg, ProAge, ATAN i Lizard.

Brzeg

Muzyka zespołu Brzeg jest trudna do opisania i sklasyfikowania. To intrygująca muzyczna mieszanka brytyjskiego rocka progresywnego i polirytmicznych klimatów jazzowych, to muzyka nieoczywista, wielowątkowa, łącząca muzyczne wyrafinowanie z poetyckimi tekstami i pięknymi melodiami. Nazwa zespołu oznacza miejsce szczególne, brzeg jest bowiem punktem zetknięcia się dwóch różnych światów, jest końcem czegoś stabilnego, bezpiecznego, jest początkiem nieznanego, jest zaproszeniem do rozpoczęcia przygody. W taką muzyczną przygodę zabierze publiczność zespół Brzeg, otwierając Spring Prog Festival 2025, prezentując utwory z albumu koncepcyjnego noszącego symboliczny, zakodowany w alfabecie Morse’a tytuł: •-•-•-. Już 26 kwietnia będzie można posłuchać muzyki zespołu Brzeg i poznać poetyckie i intrygujące znaczenie tytułu tego albumu, zapraszamy.

ProAge

Zespół ProAge istnieje od roku 2008, ma w dorobku 5 bardzo dobrze przyjętych przez fanów i krytyków albumów długogrających. Muzyka grupy jest zmienna jak psychodeliczny kameleon – raz akustyczna, klimatyczna i nastrojowa, a za chwilę metalowo agresywna. Przez chwilę czaruje dźwiękiem fortepianu i gitary klasycznej, aby nagle zaatakować ognistymi dźwiękami hammonda i ścianą przesterowanych, elektrycznych gitar. W repertuarze grupy poetyckie miniatury muzyczne sąsiadują z trwającymi wiele minut suitami, utwory minimalistyczne z kompozycjami eksplodującymi energetycznymi popisami solowymi muzyków. ProAge jest laureatem sporej liczby nagród, ostatnio wyróżnienie dla zespołu roku 2021 przyznane przez SIN „Progres” w 1. Plebiscycie im. Piotra „Grudnia” Grudzińskiego, indywidualnie wyróżnienia otrzymali również wokalista i klawiszowiec. Odpowiednio 6 i 11 miejsce w plebiscytach płyta roku 2022 za album „4.wymiar” w Mały Leksykon Wielkich Zespołów (Polska) oraz Radio Rockserwis FM (świat). Warto sprawdzić, czym tym razem zaskoczy publiczność ProAge, zapraszamy.

ATAN

ATAN to prog-metalowy zespół stacjonujący w Londynie, założony przez Andrzeja Czaplewskiego, lidera, kompozytora i gitarzystę oraz pochodzącą z Boliwii Claudię Moscoso, wokalistkę i autorkę tekstów. Muzyka zespołu to fascynująca mieszanka progresywnego rocka i metalu, to energia w czystej postacia a zarazem muzyczne wyrafinowanie i świetne brzmienie i realizacja dźwięku. Znakomite partie instrumentalne tworzą energetyczną podstawę dla charyzmatycznego wokalu Claudii Moscoso. Nowy album zespołu pod tytułem „Metamorphic” ukaże się 28 marca 2025. niespełna miesiąc przed tegoroczną edycją Spring Prog Festival’u. Jak zapowiada lider ATAN, Andrzej Czaplewski, na nowym wydawnictwie będzie: „Ś19 utworów w bardzo zróżnicowanej stylistyce – od rapu, przez utwory „radiowe” po 12-minutowe progowe długasy, a kończąc na naprawdę mięsistych utworach z massive riffs na gitarze 9 strunowej”. Zapowiada się wyśmienicie, zapraszamy.

Lizard

Grupy Lizard przedstawiać nie trzeba, zatem jedynie z kronikarskiego obowiązku wspomnieć wypada, że Lizard w swojej historii występował m.in. przed: Emerson Lake & Palmer, Jethro Tull, Uriah Heep, Porcupine Tree, Wishbone Ash, SBB, Fish oraz Lucifer’s Friend a dotychczasowa dyskografia grupy obejmuje siedem albumów studyjnych i dwa albumy koncertowe. Obecnie Lizard kończy pracę nad nowym albumem TONQUEBREAKER, którego premiera zapowiadana jest na jesień 2025 roku. Rok 2025 jest dla zespołu szczególny, bowiem został on założony w 1990 roku w Bielsku-Białej, z inicjatywy wokalisty Damiana Bydlińskiego oraz gitarzysty Tomasz Worka. A zatem w tym roku zespół Lizard obchodzi 35-lecie swojego powstania. To wielki zaszczyt, że jeden z pierwszych – a kto wie, czy nie pierwszy – koncert rocznicowy tego zespołu odbędzie się na Spring PROG Festival 2025 w Przystanek Otwartej Kultury Kazimierz. Zapraszamy na koncert zespołu Lizard, to będzie występ wyjątkowy.

Bilety w cenie 80 PLN w przedsprzedaży oraz 100 PLN w dniu koncertu.