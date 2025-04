Kultura i rozrywka na Śląsku – najlepsze imprezy i wydarzenia od 25 kwietnia do 1 maja / fot. Freepik

Śląsk rozbrzmiewa kulturą! Nadchodzący weekend i tydzień to prawdziwa uczta dla miłośników sztuki i dobrej zabawy. Spektakle, koncerty, kabarety, recitale i warsztaty rozgrzeją region od 25 kwietnia do 1 maja. Sprawdź, gdzie warto być!

Chorzów

Spektakl „Rodzina Kerwoodów”

Wiosenny ranek, dwupiętrowy dom, sympatyczny Tom, bystra Linda. Przed nimi ważny dzień, lekki stresik wisi w powietrzu, ale są w tym razem i bardzo się kochają – co może pójść nie tak? Oczywiście wszystko, zwłaszcza gdy jeden z braci Kerwood akurat wpada oddać kluczyki do wana, a drugi – wyświadczyć bliskim przysługę.

Tam, gdzie normalny człowiek powie: „Nie no, bez przesady, aż tak źle nie będzie”, mistrz farsy rzuci: „Patrz i ucz się” i sypnie garścią nonsensów prosto w twarz. Ledwie się widz otrzepie, a tu przykrywa go lawina abstrakcyjnych gagów i nie wiadomo do końca, czy jeszcze się śmiać, czy już płakać.

Nikt tak dziś nie pisze dialogów, nie podkręca tempa, nie odwraca kota ogonem, jak panowie Ray i Michael Cooney. „Rodzina Kerwoodów” to jeden wielki szał kreacji – skąpany w oparach absurdu, z akcją wartką, że strach okiem mrugnąć, z przeinteligentnym tekstem i szerokim polem do aktorskich popisów.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Chorzów

Spektakl "Serce dziewiczej puszczy"

Pokaz przedpremierowy spektaklu ”Serce dziewiczej puszczy” Lekkiego Teatru Przenośnego.

Rzecz dzieje się w bardzo głębokim średniowieczu, gdzie wre walka dobra ze złem. Źli są niezwykle okrutni, ale dobrym też niczego nie brakuje. Krótko mówiąc, zbrodnie i polityka.

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Cieszyn

Igor Kwiatkowski w programie "Introwertyk"

Nowy program INTROWERTYK „W swoim 3 solowym programie INTROWERTYK Igor porusza takie wątki jak bigos w kinie, czarodziej w kuchni, politycy czytają bajki, dlaczego nie powinno się zwiedzać świata, jak to jest być introwertykiem w gorącej wodzie kąpanym i jak podrywa się małe Myszki, Misie i Kaczki"

Godz. 19:00, Teatr im. Adama Mickiewicza

Gliwice

Tymon Tymański – koncert

Tymon Tymański jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów alternatywnych. Tymański, lider Kur i Miłości, Tymon & The Transistors i Mu – songwriter, wokalista, multi-instrumentalista, prozaik aktor i reżyser filmowy – od wielu lat pracuje nad scenicznym aktem solowym, który przyjął formę improwizowanego standupu, okraszonego wszechstronnym muzycznym recitalem.

Godz. 20:00, Cechownia Gliwice

Gliwice

Spektakl "Serce w nerce"

Błyskotliwa, nasycona emocjami komedia, która w nieoczywisty sposób ukazuje odcienie miłości i partnerstwa. Spektakl pełen inteligentnego humoru, zaskakujących zwrotów akcji i dialogów, które bawiąc, zmuszają do myślenia.

Andrzej, od wielu lat szczęśliwy mąż Katarzyny, to architekt, który właśnie realizuje największe zawodowe marzenie. Tego wieczoru zapraszają do siebie przyjaciół – Szczepana i Dianę – na uroczystą kolację. Miała to być zwyczajna, miła okazja do wspólnego świętowania. Nikt nie planuje rozmawiać o tym, czy frazes „kocham cię tak bardzo, że oddałbym ci nerkę” mógłby mieć pokrycie w ich czynach, aleąŚ taka rozmowa pojawia się mimochodem. I uruchamia lawinę zabawnych potyczek słownych, skrywanych kłamstw i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Gliwice

XTB KSW 105 – Szpilka vs Zimmerman

Podczas gali XTB KSW 105 do okrągłej klatki powróci Artur Szpilka (3-1, 3 KO), który skonfrontuje swoje umiejętności z posiadającym ogromne doświadczenie wyniesione z kickboxerskich ringów, Errolem Zimmermanem (1-1, 1 KO). Do zderzenia wagi ciężkiej dojdzie w PreZero Arenie Gliwice.

Godz. 19:00, PreZero Arena Gliwice

Chorzów

Stanisława Celińska - Recital Jubileuszowy "Uwierz"

Stanisława Celińska traktuje ten koncert jak podsumowanie całego jej życia - prywatnego i zawodowego. Cyfry, które towarzyszą koncertowi to cyfry magiczne: 77 lat życia, 55 lat pracy artystycznej i 40 lat współpracy z kompozytorem Tomaszem Bajerskim. Ich pierwsza premiera odbyła się w 1984 roku, w dniu pogrzebu Księdza Jerzego Popiełuszki. Była to "Księga Hioba" w tłumaczeniu Czesława Miłosza.

Koncert zatytułowany "Uwierz" będzie kolorowy, tak jak kolorowe jest życie, a życie Stanisławy Celińskiej było i jest barwne. W zawodzie aktorskim stosowała "płodozmian" czyli oprócz ról dramatycznych grała role komediowe, charakterystyczne. Tak będzie i w tym koncercie. To będą Jej szczere wypowiedzi na ważne tematy, połączone z muzyką, która te tematy podkreśla, nadaje im wyjątkowy klimat i pozwala przeniknąć do serc słuchaczy. Te teksty to Jej przemyślenia, ale też żarty muzyczne.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Spektakl "Cukierku, ty łobuzie!"

Mały kotek o imieniu Cukierek trafia do nowej rodziny. Ale Cukierek to nie jest zwykły kot – to kot huragan! Jego psoty powodują istne trzęsienie ziemi, ale koniec końców Marcel i jego rodzice nie potrafią się na niego gniewać – jest przecież taki słodkiąŚ

To żywy, barwny i zabawny spektakl dla młodszej widowni na podstawie lektury szkolnej, opowiadający o bardzo ważnej dla dziecka przyjaźni z czworonogiem. Uczy empatii wobec zwierząt i odpowiedzialności

Godz. 12:00, Scena Gliwicka 120

Gliwice

Wieczór Komedii Improwizowanej – Grupa AD HOC

Niepowtarzalne SHOW komediowe składające się z kilkunastu gier, scen, skeczy i piosenek, tworzonych NA ŻYWO w oparciu o sugestie publiczności!

To właśnie ty będziesz mógł zdecydować o postaciach, miejscach akcji, tematyce i losach bohaterów, stając się współreżyserem tego nieszablonowego wydarzenia. Każdy występ to jednocześnie premiera i ostatni spektakl – nic nie powtórzy się dwa razy!

Godz. 17:00, Scena Gliwicka 120

Katowice

Disco Rolkowisko w Spodku

Jeździsz na rolkach lub wrotkach? Jeśli tak, to wydarzenie stworzone dla ciebie! Przed nami kolejna edycja odjazdowego wydarzenia, które możemy uznać za otwarcie sezonu rolkowego. Tak jak w poprzednich edycjach, mile widziane oryginalne przebranie, według waszych pomysłów i kreatywności, zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Uczestnikom towarzyszyć będzie: dobra muzyka grana przez DJ, kosmiczne efekty świetlne, zabawy i konkursy z nagrodami.

Godz. 16:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Katowice

Candlelight: Best of Coldplay – koncert

Candlelight to formuła koncertów przy setkach świec, które odbywają się na całym świecie. Jak przekonują organizatorzy, pozwalają one doświadczyć muzyki na żywo "w zupełnie nowy sposób".

Zespół tworzą profesjonalni muzycy z całego świata, dobierani w zależności od programu. W jego skład wchodzą m.in. pianiści, gitarzyści klasyczni, kwartet smyczkowy czy orkiestra dęta.

Godz. 20:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Ruda Śląska

Noc Tańca 2025

Międzynarodowy Dzień Tańca to święto ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego pod auspicjami Unesco. Śląski Teatr Impresaryjny nawiązując do tegorocznego święta, zaplanował w niedzielę 27 kwietnia swoistą „Noc Tańca”. O tym, że Ruda Śląska jest bardzo „roztańczonym” miastem, nie trzeba nikogo przekonywać. W Śląskim Teatrze Impresaryjnym działają trzy grupy taneczne, w których trenuje zarówno młodzież, dorośli jak i seniorzy – szlifując swój warsztat w tańcu flamenco, tańcu w kręgu dla seniorów oraz tańcu z elementami fitness w folkowym stylu.

Godz. 17:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Chorzów

Spotkanie Przy Fortepianie - Tomasz Konior

Możliwość dyskusji, zadania pytań i otwarty dialog to coś, na co widzowie czekają, dlatego, organizatorzy zapraszają na cykl „Spotkanie przy fortepianie”, gdzie w mniej formalnej atmosferze będziecie mieć wyjątkową okazję rozmowy, zadawania pytań swoim ulubionym artystom, zagłębiając się w ich życie prywatne, marzenia, plany i refleksje, które pulsują niczym melodia życia, pełna niuansów, dynamicznych zwrotów akcji i delikatnych, emocjonalnych nut.

W niezwykłej przestrzeni Małej Sceny granice pomiędzy sceną a widownią zaczną się zacierać, rozkwitając w ciepły i inspirujący dialog. Razem przenieśmy się w miejsce, gdzie muzyka fortepianu oddaje wibracje życia, a rozmowy stają się mostem, łączącym różne światy i doświadczenia.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Chorzów

Wieczór poetycko-muzyczny pt. "Kobieta - anioł czy demon, źródło inspiracji czy upadku, fascynacji czy obłędu, szaleństwa czy ukojenia?'"

Spotkanie poetycko - muzyczne realizowane przez grupę uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie z klasy o profilu teatralnym pod czujnym okiem p. prof. Katarzyny Paczyńskiej, które poświęcone będzie twórczości romantyków.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Częstochowa

Warsztaty Tańców Dawnych “Secoli di Danza”

Organizatorzy zapraszają na Warsztaty Tańców Dawnych „Secoli di Danza”! Przenieś się w czasie i odkryj elegancję dawnych rytmów, ucząc się tradycyjnych kroków w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Godz. 17:30, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Gliwice

Koncert dla dzieci "Ptaszkowie Śpiewali"

Folk, elektronika lat 90-tych i edukacyjne teksty pełne przyrody. Ptaszkowie Śpiewali to muzyczny duet tworzący niebanalną muzykę dla dzieci i ich opiekunów. Zespół powstał w 2020 roku i ma na swoim koncie świetnie przyjęty przez odbiorców minialbum oraz kilkadziesiąt barwnych i ekspresyjnych koncertów na terenie całego kraju. Muzyka, którą tworzą głównie dla dzieci, czerpie inspiracje z lat 80. i 90., muzyki elektronicznej oraz polskiej muzyki tradycyjnej. Zespół zdobywa popularność dzięki swojemu oryginalnemu podejściu do muzyki i słuchacza podbijając serca dzieci i ich rodziców.

Godz. 16:00, Ruiny Teatru Victoria

Martyna Jakubowicz – koncert

Martyna Jakubowicz jest jedyną w swoim rodzaju wykonawczynią piosenek, będących mieszaniną muzyki folk i blues, a także klasycznego najlepszego rocka. Przez lata wypracowała swój niepowtarzalny styl, łączący balladową delikatność z bluesową i rockową zadziornością oraz właściwym dla lat 80-tych buntem. Sama komponuje większość swoich utworów. Na stałe współpracuje z Andrzejem Jakubowiczem, który jest autorem większości tekstów.

W Gliwicach usłyszymy „W domach z betonu nie ma wolnej miłości”, „Kołysz mnie” oraz z okazji 20 – lecia wydania płyty „Tylko Dylan” do stałego repertuaru zostały dołączone wybrane utwory Boba Dylana, a także kilka piosenek znanych z wykonań Wandy Warskiej. Cały repertuar koncertowy grany jest akustycznie.

Godz. 19:30, Ruiny Teatru Victoria