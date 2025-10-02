Policja publikuje wizerunek sprawców kradzieży za ponad 1800 zł. Rozpoznajesz?

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Sosnowcu prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do której doszło 2 sierpnia 2025 roku na terenie jednego ze sklepów przy ulicy Prusa w Sosnowcu.

Kradzież w sklepie przy ul. Prusa w Sosnowcu – trwa śledztwo

Dwóch mężczyzn o nieustalonej dotąd tożsamości dokonało kradzieży artykułów sklepowych o łącznej wartości ponad 1800 złotych. W związku z prowadzonym postępowaniem policja opublikowała wizerunek sprawców i zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 85 20 200.