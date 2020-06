Pierwszy otwarty pokaz "Republiki Marzeń" w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wraz z odmrożeniem teatrów zapraszamy na pierwszy otwarty pokaz „Republiki Marzeń” w reż. Jacka Jabrzyka – familijnego spektaklu plenerowego, którego premiera odbyła się 1 czerwca w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Pokaz będzie miał miejsce 19 czerwca o godz. 17:00 w ogrodzie przy Teatrze Zagłębia.

Pierwsze próby do spektaklu przeprowadzane były jeszcze zdalnie, a kiedy tylko stało się to możliwe, aktorzy i twórcy weszli na scenę. Premiera „Republiki Marzeń” odbyła się w Dniu Dziecka w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, a do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszone były dzieci i ich opiekunowie przebywający w Centrum. Już kilka dni później Republikę Marzeń mieli szansę odwiedzić kolejni goście, tym razem z Domu Opieki Społecznej nr 2 w Sosnowcu. W obu przypadkach widzowie oglądali spektakl z okien budynku oraz przy zachowaniu wszystkich wytycznych dotyczących higieny w warunkach pandemii. Co ważne, spektakl został pomyślany w taki sposób, by bezpieczny dystans ani trochę nie przeszkadzał w nawiązaniu żywej interakcji z ambasadorami Republiki.

Kolejne przedstawienie „Republiki...” – tym razem dla szerokiej publiczności ­­– odbędzie się 19 czerwca w Ogrodzie Teatralna, czyli zielonym terenie przylegającym do budynku Teatru Zagłębia. To wystąpienie otworzy sezon wakacyjny, podczas którego „Republika Marzeń” wyruszy w trasę po dzielnicach Sosnowca.

Spektakl powstał dzięki wsparciu Urzędu Miasta Sosnowca oraz MDK Kazimierz.

„Republika Marzeń”

„Republika marzeń” to familijny spektakl plenerowy z udziałem siedmiorga aktorów. Jego akcja toczy się na Oceanie Marzeń, gdzie dryfujące po nieznanych wodach statki-bloki spotykają się z przedstawicielami wyimaginowanej Republiki Marzeń, której ambasadą jest Teatr Zagłębia. Zadaniem obywateli wspomnianej republiki jest spełnianie marzeń i to właśnie marzenia są głównym tematem sztuki.

reżyseria: Jacek Jabrzyk

scenariusz i dramaturgia: Wojtek Zrałek-Kossakowski

scenografia i kostiumy: Szymon Szewczyk i Iga Słupska

muzyka: Rafał Matuszak

choreografia: Jakub Lewandowski

obsada 1: Agnieszka Bałaga-Okońska, Agnieszka Bieńkowska, Aleksander Blitek, Kamil Bochniak, Krzysztof Korzeniowski, Małgorzata Saniak-Grabowska, Jakub Sielski

obsada 2: Michał Bałaga, Beata Deutschman, Przemysław Kania, Ewa Kopczyńska, Grzegorz Kwas, Mirosława Żak, Jakub Sielski