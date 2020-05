Dzień Teatru Publicznego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Teatr Zagłębia w ramach Dnia Teatru Publicznego zaprezentuje trzy transmisje wideo – spektakl „Korzeniec” w reż. Remigiusza Brzyka, bajkę Małgorzaty Saniak-Grabowskiej oraz pokaz pracy nad nowym spektaklem „Republika Marzeń” w reż. Jacka Jabrzyka.

Od 2015 roku obchodzimy – również w Teatrze Zagłębia – Dzień Teatru Publicznego i akcję z nim związaną, „Bilet do teatru za 350 groszy”. W tym roku ze względu na nadzwyczajne okoliczności formuła akcji się zmieniła, a obchody wydarzenia zostały przeniesione do sieci. Także Teatr Zagłębia zaprasza widzów na swoje strony online – przede wszystkim na profil facebookowy, gdzie w dniach od 19 do 23 maja przedstawi swoje propozycje spędzenia czasu z teatrem.

Dzień Teatru Publicznego w Teatrze Zagłębia rozpocznie się we wtorek 19 maja o godz. 19:00 wieczorynką w formie teatru cieni przygotowaną przez Małgorzatę Saniak-Grabowską. Dwa dni później – 21 maja o godz. 19:00 – odbędzie się premiera transmisji spektaklu „Korzeniec” na podstawie książki Zbigniewa Białasa w adaptacji Tomasza Śpiewaka i reżyserii Remigiusza Brzyka. Po spektaklu kameralną dyskusję dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o spektaklu, poprowadzi edukatorka teatralna, Agata Kędzia.

Z kolei w sobotę 23 maja, w związku z poluzowaniami dotyczącymi prób i produkcji teatralnych wprowadzonymi przez ministerstwo, Teatr udostępni pokaz pracy nad nową premierą teatralną – spektaklem „Republika Marzeń” w reż. Jacka Jabrzyka z dramaturgią opracowaną przez Wojtka Zrałka-Kossakowskiego. Prace nad spektaklem rozpoczną się już od poniedziałku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na profil Teatru Zagłębia na Facebooku oraz stronę http://www.teatrzaglebia.pl