"Przynieś roślinkę do teatru" - akcja Teatru Zagłębia!

Na zielonym terenie przy teatrze trwają przygotowania do otwarcia Ogrodu Teatralnego.

Teren został wyrównany, gotowe są już ławki i donice, a dyrekcja jest w trakcie rozmów z artystami zaangażowanymi we współtworzenie ogrodu.

Chcemy zwrócić ten teren mieszkańcom Sosnowca - zaznacza Iwona Woźniak, dyrektor teatru.

Jednym z elementów Ogrodu mają być nowe nasadzenia roślin

W związku z tym Teatr Zagłębia zaprasza do współpracy mieszkańców Sosnowca i okolic – każdy może przynieść swoją roślinę do teatru, by stała się częścią nowotworzonej przestrzeni. W ramach akcji „przynieś roślinkę do teatru” Teatr przyjmuje rośliny, które nadają się do zasadzenia bezpośrednio w ziemi lub donicy. Można zostawiać je na portierni codziennie do godz. 19:00. W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje koordynator akcji Paweł Ptak pod numerem telefonu 883 100 995.

Otrzymane rośliny będą sadzone stopniowo w ciągu dwóch najbliższych tygodni

W tym samym czasie w ogrodzie pojawiać się będą kolejne elementy małej architektury, a oficjalne otwarcie Ogrodu Teatralnego nastąpi pod koniec maja. Na jego terenie planowane są działania artystyczne, jednak ich przeprowadzenie i forma będą ściśle zależały od rozwoju sytuacji epidemicznej.