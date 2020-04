Teatr Zagłębia rusza z nowym projektem Jędrzeja Piaskowskiego

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W piątek 17 kwietnia na kanale YouTube oraz facebookowym fanpage’u Teatru Zagłębia zostanie udostępniona pierwsza część serii „Pamiętnik przetrwania” realizowanej przez Jędrzeja Piaskowskiego oraz Huberta Sulimę. W formie wideo-pamiętników aktorki i aktorzy Teatru Zagłębia zbadają wspólne doświadczenie czasu kwarantanny i jej oddziaływanie na człowieka.

Epidemia to moment zatrzymania, bieg ustał, a nam nie pozostaje nic innego, jak przyjrzenie się samym sobie. Kim będziemy, kiedy to wszystko się skończy? Wspólnie z aktorami będziemy wykorzystać ten czas, żeby wyłapać i poobserwować zmiany, które zachodzą w nas, naszym otoczeniu i szerzej w społeczeństwie. Chcemy za pomocą kamer w naszych telefonach poddać analizie „czasy zarazy”. Nasi widzowie zyskają medium, które - w inny sposób niż oficjalne medialne przekazy lub chaotyczny przepływ (dez)informacji w mediach społecznościowych - posługując się wyobraźnią, intuicją, refleksją stara się objąć i uchwycić to, czego sami doświadczają – mówi współtwórca projektu, dramaturg Hubert Sulima.

Jednym z obecnych w projekcie kontekstów będą odłożone w czasie próby do spektaklu w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego, którego premiera była zaplanowana na początek czerwca. „Pamiętnik przetrwania” ma być początkiem szerszego spektrum działań w sieci podejmowanych wspólnie przez Teatr i artystów z różnych dziedzin sztuki.

Współpraca z Jędrzejem Piaskowskim i Hubertem Sulimą wynika z dwóch kwestii. Przede wszystkim zależy nam na utrzymaniu wysokiej jakości autorskich projektów udostępnianych na naszych stronach internetowych, a uznany zespół skupiony wokół Jędrzeja jest tego gwarancją. Równie ważne dla nas jest dotrzymanie wcześniejszych zobowiązań wobec artystów i artystek, szczególnie teraz, gdy sytuacja na polu kultury jest wyjątkowo nieprzyjazna. Mając to na uwadze, zamierzamy wejść również we współpracę z artystami z całej Polski. Opracowujemy właśnie zasady konkursu grantowego, do którego już wkrótce otworzymy nabór – dodaje Jacek Jabrzyk, dyrektor artystyczny Teatru Zagłębia.

Ze wszystkimi dotychczas stworzonymi materiałami Teatru można się zapoznać na fanpage’u Teatru Zagłębia, a także na stronie sosnowiec.pl w zakładce Zdalna Kultura.