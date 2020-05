SP nr 6 w Sosnowcu otwiera klasę o profilu prozdrowotnym

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu wraz z UKS Huragan Sosnowiec serdecznie zaprasza wszystkich chętnych uczniów obecnych klas trzecich do klasy czwartej o profilu tenisa stołowego z programem prozdrowotnym.

Do oddziału sportowego nie obowiązuje rejonizacja, to znaczy, że każdy trzecioklasista, który posiada dobry stan zdrowia i dobrą sprawność fizyczną może starać się o przyjęcie do klasy czwartej. Gwarantowany wysoki poziom nauczania – na równi edukacja i sport; wykwalifikowana kadra nauczycielska i trenerska; rozwijanie pasji; propagowanie zdrowego trybu życia.

Szczegóły na stronie szkoły: http://www.szkola6.nazwa.pl w zakładce REKRUTACJA KLASY IV.

Rekrutacja na rok 2020/2021 już rozpoczęta, serdecznie zapraszamy!