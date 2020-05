Kolejna odsłona programu leczenia niepłodności metodą in-vitro z miejskim dofinansowaniem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Cztery kliniki będą w tym roku realizatorami programu polityki prozdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2017-2020”.

W sumie 40 par będzie mogło liczyć na dofinansowanie przez gminę Sosnowiec procedury in vitro

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano cztery kliniki: Medi Partner sp. z o.o., Gyn Centrum Clinic sp. z o.o., Centrum BOCIAN sp. z o.o. oraz Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED. W tym roku na ten cel gmina przeznaczyła 200 tys. zł. To już czwarta edycja programu, z którego skorzystało do tej pory kilkadziesiąt par, z których kilka doczekało się potomstwa, mieliśmy także do czynienia z ciążą mnogą.

Patrząc na efekty realizacji programu leczenia niepłodności, nie zastanawialiśmy się długo, bo widać od razu, że warto go kontynuować. Zależy nam na ograniczeniu zjawiska niepołodności i bezdzietności wśród mieszkańców Sosnowca - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów (łącznie nie więcej niż 5.000 zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozoustrojowego. Róznicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które mają potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentują potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

Programem objętych zostanie 40 par spełniających poniższe kryteria:

Wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;

Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;

Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;

W dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;

Mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

Termin składania wniosków rozpoczyna się 20 maja 2020 roku o godzinie 8.00 w poniższych podmiotach:

Lp. Podmiot Liczba par 1 Medi Partner Sp. z o.o. Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Katowice ul. Piotrowicka 83 11 2. GynCentrum Clinic Sp. z o.o. Katowice ul. Żelazna 1 Częstochowa ul. Kozielewskiego 9 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/49 11 3. Centrum BOCIAN Sp. z o.o. Sp. k. Białystok ul. Akademicka 26 Katowice ul. Dąbrówki 13 Warszawa ul. Stawki 2a 8 4. Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Kraków ul. Legendy 3 lok. 1 10

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń, liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia.

W załączeniu wzór wniosku wraz z oświadczeniem.