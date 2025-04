Działania "Motocykl" za nami. Mundurowi skontrolowali ponad 100 kierowców motocykli

Przez weekend policjanci ruchu drogowego prowadzili działania pod nazwą „Motocykl”. Ich celem jest przede wszystkim zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, związanego z nieprawidłowymi zachowaniami kierowców jednośladów. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości oraz wykonywanie niebezpiecznych manewrów na drodze przez motocyklistów.

Z uwagi na rosnącą liczbę jednośladów na drogach w okresie wiosennym, policjanci ruchu drogowego podejmują szereg działań mających na celu eliminowanie niebezpiecznych zachowań, zarówno ze strony motocyklistów, jak i kierowców innych pojazdów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Przez cały weekend policjanci z sosnowieckiej „drogówki” czujnie przyglądali się miłośnikom jednośladów. Celem działań „Motocykl” było m.in. uniemożliwienie dalszej jazdy kierującym motocyklami bez uprawnień, kontrola stanu technicznego jednośladów, a także sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców.

W działaniach brało udział łącznie 33 policjantów. Mundurowi skontrolowali ponad 100 kierowców motocykli, sprawdzając ich stan trzeźwości oraz stan techniczny pojazdów.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i wzajemny szacunek na drodze. Nawet chwila nieuwagi może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pamiętajmy, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji motocykla i samochodu, to motocyklista ma najmniejsze szanse na przeżycie. Przed wykonaniem manewru skrętu czy zmiany pasa, spójrzmy uważnie w lusterka. Motocykl często staje się widoczny dopiero w ostatnim momencie - apelują mundurowi.