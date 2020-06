Zasiądź na wirtualnej widowni Teatru Zagłębia

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W odpowiedzi na zapytania widzów pragnących wesprzeć teatr w trudnym dla wszystkich okresie Teatr Zagłębia wprowadził dwa nowe typy biletów: bilet cegiełkę i bilet otwarty. Ma to związek z rozpoczęciem akcji „Zapełnij widownię, wspomóż teatr”, do której dołączyć może każdy.

Jak to zrobić? Wystarczy „zasiąść” na wirtualnej widowni kupując cegiełkę za 30 zł

Ta cegiełka będąca wyrazem bezinteresownej pomocy realnie wesprze przyszłe działania sosnowieckiej placówki w nowym sezonie teatralnym. Drugą formą solidarności jest bilet wsparcia. Dla tych, którzy już dziś chcą zaplanować swoją przyszłą wizytę w teatrze, przygotowano bilety otwarte w cenie 50 zł. Gdy wszytko wróci do normy, każdy taki bilet bez dodatkowych opłat, do czerwca 2021 będzie można wymienić w kasie teatru na bilet uprawniający do zobaczenia wybranego spektaklu z repertuaru Teatru Zagłębia (nie dotyczy premier, spektakli gościnnych, zamkniętych i sylwestrowych). Wymiana biletu otwartego na konkretny tytuł nastąpi, gdy teatr tylko wznowi działalność. Osoby, które zakupią bilet otwarty, będą miały możliwość otrzymania archiwalnych programów do spektakli