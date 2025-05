Imprezy, których nie możesz przegapić – kulturalne hity od 9 do 15 maja

Od jazzu i kabaretu, przez spektakle teatralne i koncerty gwiazd, aż po rodzinne pikniki i artystyczne wernisaże – najbliższy tydzień w regionie obfituje w wydarzenia dla każdego. Niezależnie od tego, czy szukasz dobrej zabawy, chwili wzruszenia czy inspirującego wieczoru – wśród naszych propozycji znajdziesz coś dla siebie. Sprawdź, gdzie warto się wybrać!

Gliwice

SKOLIK’S JAZZ LOUNGE - koncert

To zespół, którego sednem jest połączenie brazylijskich rytmów z zamiłowaniem do mainstream’owego amerykańskiego, nowojorskiego jazzu i niesamowita energia, która powstaje między muzykami od ich pierwszego spotkania. Muzyka zespołu to własne kompozycje, nastrojem i kolorem w oczywisty sposób zdradzające charakter zespołu i jego członków. To również kompozycje wielkich mistrzów jazzu skrzętnie wybrane wśród wyjątkowych, a rzadko słyszanych na koncertach utworów.

Wzajemna inspiracja, nieustanny dialog na scenie oraz przenikanie się kultur, temperamentów i doświadczeń, nadają każdej frazie nowoczesny, czasem nieoczywisty a jednocześnie bardzo rdzenny jazzowy wymiar. Wszystko to powoduje, że każdy utwór, od najwolniejszej ballady do najszybszego swinga i każdy koncert zespołu to prawdziwa jazzowa perełka.

Godz. 20:00, Cechownia

Katowice

Koncert: Agnieszka Chylińska 30

Agnieszka Chylińska ogłasza dodatkowe koncerty w ramach trasy „Kiedyś do Ciebie wrócę”. Agnieszka Chylińska od 30 lat należy do grona najbardziej odważnych i charyzmatycznych polskich wokalistek, które nie boją się artystycznych eksperymentów i poszukiwania nowych rozwiązań. W pierwszej połowie roku artystka świętowała 30-lecie obecności na scenie, wyruszając w ogólnopolską trasę koncertową „Kiedyś do Ciebie wrócę”. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, dlatego Chylińska, na prośbę fanów, zagra trzy dodatkowe koncerty – w Gdańsku/Sopocie, Warszawie i Katowicach.

Godz. 20:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Ruda Śląska

Kabaret Paranienormalni z programem OSTRE CIĘCIE!

Paranienormalni zapraszają na Ostre Cięcie – program, który odcina wszystko, co nudne, i zszywa Wasze serca radością!

To ponad 2 godziny niezapomnianej zabawy, podczas której wyleczycie się z codziennej rutyny, a humor stanie się Waszym najlepszym lekarstwem. Wraca kultowy Doktor Prozak, a wraz z nim Chirurdzy z naszego mini serialu, którzy spróbują znaleźć receptę na każdy problem – choć ich metody bywają... niekonwencjonalne.

Godz. 19:00, Dom Kultury Bielszowice

Sosnowiec

Koncert Zespołu Cztery Pory Miłowania

Cztery Pory Miłowania to obecnie najszybciej zdobywający popularność zespół na polskiej scenie muzycznej, wykonujący muzykę w nurcie poezji śpiewanej i folku. Ich niezwykła zdolność do rozbudzania emocji, wzruszania słowem i muzyką, sprawia że trafiają prosto do ludzkich serc – zaskakując i zachwycając. Cieszą się ogromnym uznaniem wśród fanów, czego odzwierciedleniem są pełne sale koncertowe, owacje na stojąco oraz fantastyczna, wyjątkowa i rozśpiewana publiczność. Regularnie koncertują, realizując zadanie pozostawiania we wszystkich słuchaczach refleksji i tęsknoty za miłowaniem życia i drugiego człowieka. Na scenie emanują szczerością, pokorą i dobrym humorem.

Godz. 19:00, Sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA

Chorzów

Koncert: Variete/Gutierez

Zespół VARIETE jest uznawany za prekursora nurtu cold wave (zimna fala) w Polsce. Zadebiutował w Jarocinie w 1984 roku, stając się wkrótce legendą festiwalu.

Gutierez zagrał w 2007r. przed Pearl Jam na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po kilkunastu latach od debiutu pt. „Rodeo Love” i kolejnej świetnie przyjętej płycie „Stereo dożylnie” z 2008 r. GUTIEREZ z Mysłowic ma nowe piosenki!!! Wracają z historią o rozstaniu i samotności w upalnym miejskim zgiełku lata 2022. W bezdusznym świecie algorytmów wyrzucają w nagraniach ładunek wrażliwości, wobec której nie sposób przejść obojętnie. Ściskające gardło kameralne opowieści, zapadające w pamięć melodie, kolejne skrawki ich własnej, prywatnej mapy końca świata.

Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury Batory

Pyskowice

Rodzinny Piknik pod Żaglami

Szykuje się prawdziwe święto sportów wodnych, natury i dobrej zabawy! Każdy – i mały, i duży – znajdzie coś dla siebie. To doskonała okazja, by lepiej poznać urokliwe Dzierżno Małe i aktywnie spędzić czas z rodziną. W programie między innymi:

Rejsy jachtami z klubami TKŻ KLAR, TKŻ KORNELIUS i MAYTUR

Eko warsztaty i animacje dla dzieci

Ognisko, wspólne śpiewanie i integracja przy brzegu jeziora

Cyrkowe animacje i warsztaty plastyczne

Oprócz Pikniku Rodzinnego pod Żaglami, tego dnia odbędą się również Regaty o Puchar Burmistrza Pyskowic

Godz. 12:00, Dzierżno Małe, ul. Nad Kanałem

Zabrze

Kabaret Hrabi & Goście – Potemowe piosenki

To będzie wieczór pełen nostalgii, humoru i zmartwychwstałych sentymentów – a to wszystko w rytmie niezapomnianych piosenek Kabaretu Potem. To będzie nie tylko koncert, ale prawdziwa podróż do krainy, gdzie absurd mieszał się z codziennością, a śmiech był największym bohaterem.

W tym muzycznym "seansie spirytystycznym" udział wezmą: Kabaret Hrabi, Hanna Śleszyńska, Maciej Stuhr, Artur Andrus.

Godz. 20:00, Dom Muzyki i Tańca

Bytom

Stand Up: Tomasz Karolak – 50 i co?

Rockowo gadany stand-up muzyczny. Najnowsze dziecko i autorski show Tomasza Karolaka, który jest podsumowaniem jego dotychczasowej drogi jako aktora, ale również muzyka i wokalisty. Cięty, a zarazem inteligentny i pozbawiony skrupułów, rockowy język Tomka, wprowadzi Was w świat show biznesu, jakiego nie znacie. Stand-up przedzielony piosenkami śpiewanymi na żywo przez Tomasza, które towarzyszą mu do tej pory w jego drodze artystycznej.

Godz. 18:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Musical „Cabaret”

Teatr Rozrywki zaprasza na jeden z najgłośniejszych musicali świata: Cabaret. Pozornie jest to tylko opowieść o dwojgu młodych ludzi, których łączy nagłe uczucie. Pozornie tylko na drugim planie znajduje się dramatyczna relacja dwojga starszych ludzi, którym okrutne koło historii nie pozwala na późną, być może ostatnią miłość. Cabaret jest przede wszystkim świetnie skonstruowaną, pełną wspaniałej, przebojowej muzyki opowieścią o rodzącym się nazizmie.

Godz. 17:00, Teatr Rozrywki

Chorzów

Koncert Pink Floyd Tribute Band

Z okazji 50-lecia wydania legendarnego albumu „Wish You Were Here” bydgoski zespół The Echoes Project zaprasza na serię niepowtarzalnych koncertów poświęconych tej przełomowej płycie. Nie zabraknie również „The Dark Side of The Moon”, który stał się nierozłącznym elementem hołdu składanego twórczości Pink Floyd.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Katowice

Stand-up Rafał Pacześ „ProkuraTOUR’a”

Niekwestionowany król stand-upu, Rafał Pacześ, ogłasza występ z nowym programem. Widzowie, szykujcie się na salwy śmiechu oraz niespodziankę! To będzie jedna z najbardziej ambitnych produkcji, jakie Pacześ realizował.

Pacześ to jeden z najpopularniejszych artystów sceny komediowej w Polsce. Nazywany jest również pionierem stand-upu w naszym kraju. To ponadto autor książek, prezenter oraz restaurator. Bilety na jego występy wyprzedawane są w zaledwie kilka dni, a prowadzony na platformie YouTube kanał, na którym udostępnia fragmenty swoich programów, zdobywa milionowe wyświetlenia.

Godz. 19:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Katowice

Triathlon Story czyli Chłopaki z Żelaza - komedia teatralna

W hotelowym pokoju, wieczorem, przypadkowo spotykają się czterej uczestnicy zawodów triathlonowych. Każdy z nich zjawia się tam z innego powodu i każdy z nich czegoś innego oczekuje od startu. Łączy ich triathlon a co ich dzieli? Wszystko! Mają zupełnie odmienne poglądy na życie i odmienne życiowe doświadczenia, różne temperamenty i sprzeczne charaktery, nawet poczucie humoru każdy z nich ma inne. Wydawać by się mogło, że nigdy się ze sobą nie dogadają, jednak wymykające się spod kontroli absurdalne zdarzenia powodują, że pomiędzy bohaterami zawiązuje się prawdziwe męskie porozumienie, a może nawet rodzi się męska przyjaźń. "Triathlon story" rozbraja szczerością, uwodzi potężną dawką dobrego humoru i nie zwalnia tempa ani na chwilę. Bawi widzów od pierwszej do ostatniej minuty spektaklu. Nieoczekiwane zwroty akcji, brawurowe sytuacje i mistrzowska gra aktorska gwarantują doskonałą, pełną pozytywnych emocji rozrywkę.

Godz. 16:00 i 18:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Gliwice

Kaśka Sochacka – Ta Druga TOUR

Gdy zakwitną pierwsze rośliny na wiosnę, Kaśka Sochacka ruszy w kolejną trasę! „KAŚKA SOCHACKA TA DRUGA TOUR” odwiedzi miasta w całej Polsce, żeby ponownie zaczarować nas swoją muzyką. Jakie hity usłyszymy tym razem? Jakie niespodzianki ma dla nas artystka? To będzie inna wiosna, bo to będzie pierwsza wiosna z „Tą drugą”.

Godz. 20:00, PreZero Arena Gliwice

Ruda Śląska

Heksy z Hołdy - piekielna komedia po śląsku

Belzebub, Pan czarcich czeluści pod Fryncitą wyznacza swoim podwładnym nowe zadanie do wykonania. Czego będą musieli dokonać Diobeł i Dioblica? Jakie mają pomysły na osiągnięcie wyznaczonego celu? Czy tytułowe Heksy okażą się wsparciem czy może utrapieniem w realizacji misji diabelskiego duetu? Kim jest Gustlik i czy musi bać się spotkania z wysłannikami Piekła? A może to oni powinni obawiać się jego... Musicie przekonać się sami!

Godz. 18:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Łaziska Górne

Krzysztof Hanke z programem pt. "Śmiesznie już było"

Krzysztof Hanke... i tu właściwie mógłby się zakończyć opis. Bo któż nie zna serialowego Bercika, współzałożyciela kabaretu „RAK”, a zarazem chyba najbardziej znanego obecnie ambasadora śląskiego poczucia humoru? Organizatorzy zapraszają na niezwykłe show, podczas którego śmiech towarzyszył będzie od samego początku aż do ostatniego bisu! Solowy program Krzysztofa Hanke pt. „Śmiesznie już było” to niesamowita dawka endorfin. Uczestnicy usłyszą dziesiątki anegdot, opowiadanych z wrodzonym, śląskim wdziękiem. A momentami również z odrobiną śląskiej ironii.

Godz. 19:00, Miejski Dom Kultury

Świętochłowice

Muzyczna Podróż Dookoła Świata

To koncert, który zabierze Cię dalej, niż myślisz! Weź udział w niezwykłej 90-minutowej wyprawie przez dźwięki z najodleglejszych zakątków świata! To nie jest zwykły koncert. To unikalne widowisko muzyczne łączące ponad 15 muzycznych krain i opowieści, ponad 20 oryginalnych instrumentów etnicznych (m.in. duduk, ney, shakuhachi, fujara, zurna, dizi, bawoo), elektronikę i klasyczne instrumentarium – wszystko w wyjątkowym stylu world music z domieszką nowoczesnych brzmień!

Godz. 19:00, Centrum Kultury Śląskiej

Bytom

Pojedynek Stand-up

Impreza, która się już nigdy nie powtórzy! Organizatorzy zapraszają na pokaz trzech komików, podczas którego każdy z nich musi przygotować się z wybranego przez nich tematu. Wystąpią: Marcin Zbigniew Wojciech, Łukasz Kaczmarczyk oraz Robert Korólczyk.

Godz. 20:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Magiczne czwartki w Scenie pod schodami

Scena pod schodami wypełni się magią i pozytywną energią. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z Wróżką Izabelą. Jesteście ciekawi co czeka was w przyszłości? A może macie jakieś pytania dotyczące swoich planów zawodowych lub spraw uczuciowych? Wróżka Izabela czekać na Was będzie od godziny 17:00 do 20:00.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Świętochłowice

Arkadiusz Gruchlik - wernisaż

Wernisaż akwareli Arkadiusza Gruchlika. Artysta planuje pokazać uczestnikom, jak tworzy się takie prace, więc przygotował pokaz malowania.

Godz. 17:00, Centrum Kultury Śląskiej

Świętochłowice

Rajski ptak – spektakl dla dzieci

Spektakl teatralny jest adaptacją znanej bajki „Pokahontas”. Grupa ochotników z XVII wiecznej Anglii pod wodzą chciwego gubernatora rusza w podróż do Nowego Świata w celu zdobycia złota. Dopływają statkiem do północnej Ameryki na tereny, jak się na miejscu okazuje zamieszkałe przez Indian. Córką wodza jest piękna i ciekawa świata – Rajski Ptak.

Jeden z członków wyprawy, Jakub, zakochuje się w niej. Dzięki ukochanej poznaje piękno przyrody, którego nie znał do tej pory. Sprawy się komplikują, gdy gubernator chce siłą odebrać ziemię Indianom, zmienić kierunek rzeki, osuszyć jezioro, wyciąć drzewa. Jak zareaguje Jakub na rozkazy swojego zwierzchnika? Czy miłość Rajskiego Ptaka i Jakuba przetrwa mimo to, że pochodzą z całkiem odmiennych, wrogich światów? Jaki wpływ na przyrodę ma przemysłowa działalność człowieka?

Spektakl teatralny oprócz wspaniałej zabawy, porusza również ważne tematy związane z ekologią, takie jak: równowaga środowiska naturalnego, ochrony gatunków czy gospodarowania wody.

Godz. 17:00, Centrum Kultury Śląskiej