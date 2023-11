Kampania społeczna "Spotkajmy się w dialogu". Warsztaty dla mieszkańców Sosnowca

Fundacja Wielogłosu od początku roku realizuje kampanię społeczną „Spotkajmy się w dialogu”, w ramach której sosnowiczanie będący w kryzysie psychicznym mogą uczestniczyć w warsztatach wykorzystujących elementy Otwartego Dialogu. Kampania potrwa do końcu roku, dlatego też wszyscy chętni sosnowiczanie wciąż mogą z niej skorzystać.

Przestrzeń dialogu dla osób w kryzysie psychicznym

Celem kampanii jest stworzenie przestrzeni dla dialogu na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie niestygmatyzującego języka. Kampania opiera się na działaniach edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego, które odbywają się w przestrzeni miejskiej Sosnowca, a także w internecie, mediach i formie wydawniczej.

W ramach prowadzonej kampanii w przestrzeni wirtualnej można skorzystać z kosmetyków z linii "Spotkajmy się w dialogu", które zmywają stereotypy, redukują lingwistycznie niedoskonałości oraz wzmacniają życzliwość. Graficzne reprezentacje kosmetyków mają zwrócić uwagę na stygmatyzację osób w kryzysie i zmienić sposób ich postrzegania. Stosowanie kosmetyków ma również pozytywnie wpłynąć na zmianę języka, którym się posługujemy w kontekście zdrowia psychicznego – „Masz skłonność do uprzedzeń i przebarwień języka, które stygmatyzują osoby w kryzysie zdrowia psychicznego? Sięgnij po nasze serum redukujące niedoskonałości i regulujące wydzielanie życzliwości”.

Dla osób w kryzysie psychicznym organizowane są warsztaty, które prowadzone wę we współpracy z psychologiem oraz psychoterapeutą z wykorzystaniem elementów Otwartego Dialogu – nowatorskiego podejścia postrzegającego człowieka jako część szerszego kontekstu społecznego, a nie wyizolowaną i osamotnioną jednostkę.

Czym jest Metoda Otwartego Dialogu?

Metoda Otwartego Dialogu wywodzi się z Finlandii. Jej celem jest stworzenie głębokiej relacji oraz sojuszniczej sieci wsparcia, dzięki której pacjent oraz jego najbliższe otoczenie zyskują wspólny język i zrozumienie, co stanowi początek procesu powrotu do zdrowia. Otwarty Dialog pomaga osobie z zaburzeniami psychicznymi oraz jej rodzinie i bliskim, dzięki czemu możliwe jest przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowego modelu pomocy. Takie podejście daje szansę na godne życie i powrót do aktywności.

Projekt ma na celu również edukację społeczeństwa na temat problemów, z jakimi borykają się rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi. Wspierając rodzinę, można pomóc nie tylko samym osobom zmagającym się z kryzysem psychicznym, ale również zrozumieć i wesprzeć ich najbliższych.

Kampania Fundacji Wielogłosu „Spotkajmy się w dialogu” kierowana jest do mieszkańców Sosnowca i będzie trwać do końca 2023 roku.

Osoby zainteresowane nieodpłatnymi sesjami terapeutycznymi w podejściu Otwartego Dialogu mogą zarejestrować się na stronie internetowej Fundacji Wielogłosu.

Kampania społeczna „Spotkajmy się w dialogu” została sfinansowana ze środków UM Sosnowiec.

Fundacja Wielogłosu prowadzi działalność statutową od 2016 roku. Organizacja powstała z inicjatywy osób zajmujących się leczeniem i wsparciem ludzi z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Jej celem jest zmiana myślenia o chorobach psychicznych, a także zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego. Fundacja wspiera osoby po kryzysach psychicznych oraz walczy ze stereotypami na temat chorób psychicznych, izolacją i lękiem. Realizuje kampanie, warsztaty, seminaria, konferencje, prowadzi działalność wydawniczą . Wśród wielu działań należy wyróżnić wdrożenie podejścia terapeutycznego pn. Otwarty Dialog, który Fundacja popularyzuje na terenie województwa śląskiego i kieruje do osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego oraz ich bliskich. W ciągu kilku lat pracy Fundacja Wielogłosu objęła wsparciem ponad kilkadziesiąt rodzin. Fundacja wydała ostatnio książkę Daniela Fishera „Bicie serca nadziei".