Łukasz Litewka wśród uhonorowanych na gali "Hanysy 2023"

Już po raz 27. wybitni Ślązacy oraz osoby spoza Śląska za swoją działalność i pracę na rzecz regionu zostali nagrodzeni statuetką "Hanysa". Wśród nagrodzonych znalazł się Łukasz Litewka!

Ich pomysłodawcą jest Grzegorz Poloczek, popularny śląski kabareciarz, satyryk, autor tekstów i piosenkarz. Hanys to nagroda dla wybitnych Ślązaków za ich pracę na rzecz regionu oraz dla osób spoza Śląska, których działalność czyni tę ziemię dobrym miejscem do życia. Nagradzani są przedstawiciele świata sportu, dziennikarstwa, medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, opery, fundacje, centra kultury czy media.

Tegoroczna gala wręczenia "Hanysów" odbyła się w Śląskim Teatrze Impresaryjnym im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. Imprezę uświetniły występy Grzegorza Poloczka, Katarzyny Piowczyk, Alicji i Aleksandry Wylężek, Elżbiety Okupskiej, Grzegorza Kapołki oraz Haliny Mlynkovej. Oprawę muzyczną zapewnił znakomity Bartos Band. W tym roku wyjątkową współprowadzącym galę był prezydent Rudy Śląskiej - Michał Pierończyk.

- Gratuluję i cieszę się, że mogłem wręczać Państwu te zaszczytne wyróżnienia. Choć nie była to pierwsza gala Hanysów, w której uczestniczyłem, to po raz pierwszy zostałem poproszony przez Grzegorza Poloczka do współprowadzenia tego wydarzenia. Było to dla mnie nie lada wyzwanie, ale w towarzystwie takich osób na scenie nie mogło się nie udać - mówił Michał Pierończyk.