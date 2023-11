Sosnowieckie obchody Święta Niepodległości 2023. Zobacz zdjęcia!

Oficjalne miejskie obchody Święta Niepodległości 2023 w Sosnowcu rozpoczęły się uroczystościami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Przed budynkiem przy ul. Wawel 1 (obecnie wchodzące w skład CKZiU w Sosnowcu Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie), gdzie w 1914 roku kwaterowała 1 Kompania Legionów Polskich i skąd wyruszyła walczyć o Wolną Ojczyznę, odbyła się uroczysta akademia połączona ze złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia. W uroczystościach wzięli udział: Wiceprezydent Miasta Sosnowca Zbigniew Byszewski, Komendanci Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, Przedstawiciele Związku Kombatantów oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Parlamentarzyści, Radni Miejscy, Dyrekcja CKZiU, liczne Poczty Sztandarowe, nauczyciele i uczniowie.

Oprawę muzyczną dla uroczystości zapewniła Sosnowiecka Orkiestra Dęta pod dyrekcją Konstantego Janiaka. Oprawę wokalną zapełnił uczeń CKZiU Dominik Kokoszka, patriotyczny program artystyczny przygotowali uczniowie CKZiU pod kierunkiem pani mgr Agnieszki Kotuchy.

"Za tę najwspanialszą, najcudowniejszą lekcję historii i lekcję patriotyzmu, pozwólcie że całej społeczności uczniowskiej i całej społeczności szkolnej się bardzo nisko ukłonię. Kochani po takim przeżyciu miałem okazję stać obok pani dyrektor, pani przewodniczącej i nawet nie ukradkiem ocieraliśmy łzy, które nam płynęły z oczu, pozwólcie, że nic więcej nie powiem. Po takiej lekcji historii, po takiej lekcji patriotyzmu, nie mam odwagi nic więcej mówić, oprócz dwóch zdań. Jeżeliby któryś z ministrów Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej miał potrzebę zdefiniować słowo „patriotyzm”, to go tu zaprośmy na takie nasze spotkanie i on będzie wiedział, że patriotyzm to jest właśnie to, co tu i teraz się dzieje." – przemawiał Zbigniew Byszewski Wiceprezydent Miasta Sosnowca.