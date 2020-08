ePolaknawakacjach, czyli urząd na plaży

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wreszcie wybraliście się na zasłużony urlop, ale leżąc na plaży myślicie głównie o tym, co będziecie musieli załatwić po powrocie? Spokojnie, dużą część spraw załatwicie na wakacjach. Szybko, bo przez internet i co najważniejsze – bez szkody dla wypoczynku. #ePolakpotrafi!

Dzięki internetowi można połączyć przyjemne z pożytecznym. Wypoczynek z rozprawieniem się z urzędowymi zaległościami. Jeśli do teraz była to ostatnia rzecz, o której moglibyście pomyśleć na plaży, za chwilę udowodnimy Wam, że to prostsze niż dostanie się w porze obiadowej do ulubionej smażalni.

Jeden profil, wiele możliwości

Aby pozałatwiać wszystko, co macie do zrobienia, nie musicie na plażę dźwigać laptopa. Wystarczy telefon. Druga niezbędna rzecz to profil zaufany (PZ) – nic nie waży, a jest najważniejszy.

- To dzięki profilowi zaufanemu możemy potwierdzić w internecie swoją tożsamość. To on otwiera nam dostęp do e-usług – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jest duża szansa, że sporo spośród otaczających Was plażowiczów już ma swojego PZ-ta. Obecnie korzysta z niego ponad 7,7 miliona Polaków.

To teraz najważniejsze – jak go założyć? W zdecydowanej większości przypadków zrobicie to online – w kilka kliknięć, korzystając z bankowości elektronicznej.

Wejdźcie na stronę GOV.PL lub obejrzyjcie nasz instruktaż, a wszystko stanie się jasne.

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany – obejrzyj instruktaż.

Profil zaufany założony? Świetnie! Pamiętajcie, że jest ważny trzy lata. Przez ten czas możecie razem z nim załatwić naprawdę sporo spraw. A od czego warto zacząć?

Skuteczne dostarczenie

Znacie to? Wracacie z urlopu, a w skrzynce na listy znajdujecie awizo. Jak się okazuje, list już wrócił do nadawcy, bo nie mieliście go kiedy odebrać. Jest na to sposób. To eSkrzynka. Jeśli macie profil zaufany jej założenie zajmie Wam kilka minut.

Pierwszy krok w przypadku każdej e-usługi to zawsze wizyta na portalu www.GOV.pl. Kiedy już tam będziecie, zalogujcie się do konta „Mój GOV” (prawy górny róg strony) i wybierzcie e-usługę „Załóż eSkrzynkę – odbieraj listy polecone”. Kliknijcie przycisk „Załóż e-skrzynkę” i wypełnijcie prosty formularz. Wpiszcie swój adres e-mail, numer telefonu i zaakceptujcie regulamin.

Kolejny krok - podajcie adres swojego zameldowania (na pobyt stały). Później, mając już skrzynkę, będziecie mogli dodać inne adresy, na które chcecie otrzymywać korespondencję. I tyle – gotowe!

Teraz sprawdźcie swoją skrzynkę e-mail. To na podany adres poczty elektronicznej dostaniecie dane do pierwszego logowania do eSkrzynki. Dotarły? Aktywujcie skrzynkę i zacznijcie korzystać z usługi.

Usługa jest bezpłatna, a eSkrzynka zostanie założona niezwłocznie po jej aktywacji.

Kilka dodatkowych wyjaśnień: elektronicznie możesz dostać tylko korespondencję, czyli list. Tą drogą nie dotrą do Was pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania, czy komorników sądowych. Po nie nadal trzeba udać się na pocztę. Jakie więc pisma możecie otrzymać online? Korespondencję z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i wiele innych. To spora wygoda!

Pismo – wytrych

Kolejna przydatna e-usługa to Wyślij pismo ogólne.

- Dzięki pismu ogólnemu możemy załatwić lub przynajmniej zainicjować załatwienie niemal każdej sprawy urzędowej – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na pewno nurtuje Was ta nazwa – dlaczego pismo ogólne? Już tłumaczymy – nie ma jednej kategorii spraw, którą można dzięki niemu załatwić. Jest ich wiele. To może być pytanie, zażalenie, wyjaśnienie, podanie lub wniosek. Aby nie tworzyć kilku niepotrzebnych bytów, np. pisma wyjaśniającego, pisma – pytania do urzędu, czy specjalnego druku na zażalenie, stworzyliśmy jedno pismo. Ogólne. Sami widzicie, że tak jest prościej.

Aby z niego skorzystać nie potrzebujecie pieczątek, ani teczek. Potrzebujecie za to internetu i oczywiście profilu zaufanego.

Aby ułatwić Wam życie – w tym przypadku także przygotowaliśmy odpowiedni instruktaż. Obejrzyjcie koniecznie!

Ogólnie, to bardzo proste. Poznaj pismo ogólne i korzystaj! #ePolakpotrafi – obejrzyj instruktaż.

Może jeszcze nie wiecie, ale Polacy kochają pismo ogólne. Tylko przez pierwsze 10 dni sierpnia do urzędów wysłali ponad 43 tysiące takich elektronicznych pism.

Jedno „okienko”

Macie już eSkrzynkę, napisaliście pismo ogólne do urzędu, co jeszcze możecie załatwić z profilem zaufanym?

Oto tylko kilka propozycji:

Wszystkie dostępne e-usługi znajdziecie na portalu www.GOV.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.

Kiedy już trzymacie telefon w dłoni, zróbcie jeszcze jedno – pobierzcie i zainstalujcie aplikację ProteGO Safe, która powiadamia o kontakcie z koronawirusem. Przyda się i na wakacjach, i kiedy wrócicie do pracy lub szkoły. Korzysta z niej już ponad pół miliona Polaków, ale im więcej z nas dołączy do tego grona, tym lepiej.

Więcej informacji o aplikacji znajdziecie na na gov.pl/protegosafe.

Aplikacja jest bezpłatna, w pełni bezpieczna i co najważniejsze - skuteczna.

Korzystasz z telefonu z systemem Android – pobierz ProteGO Safe ze sklepu Google Play.

Korzystasz z telefonu z systemem iOS – pobierz ProteGO Safe ze sklepu App Store.

Wszystko w Twoich rękach!