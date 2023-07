Bezpieczna jazda quadem. Sprawdź, o czym należy pamiętać!

Jazda quadem może być przyjemnością. Z tego typu pojazdów mogą korzystać podczas letniego wypoczynku osoby, które ukończyły 14 lat. Do bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z tych pojazdów potrzebne są jednak odpowiednie uprawnienia, doświadczenie oraz umiejętności.

Bezpieczeństwo podczas jazdy quadem

Quady to czterokołowe pojazdy, które od kilku lat cieszą się popularnością. Najczęściej wykorzystywane są do jazdy sportowej, rekreacyjnej czy też przeprawowej. Ze względu na swoją konstrukcję tj. niewielki rozstaw kół, stosunkowo niewielką masę i przy tym osiągane znaczne prędkości trzeba jednak pamiętać, że łatwo może dojść do wywrócenia pojazdu. Dlatego też należy zachować rozwagę i nie zapominać o stosowaniu przepisów ruchu drogowego.

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy kierującego quadem jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

O czym warto pamiętać?

Ustawodawca, w zależności od masy własnej pojazdu, podzielił je na czterokołowce i czterokołowce lekkie.

Czterokołowiec przeznaczony jest do przewozu osób lub ładunków, a jego masa własna nie przekracza w przypadku przewozu: rzeczy 550 kilogramów, a osób 400 kilogramów.

Czterokołowcem może poruszać się osoba, która ukończyła 16 lat i posiada uprawnienie w zakresie kategorii B1 lub B. Kategorie C, D, T nie uprawniają do prowadzenia czterokołowca, z wyjątkiem czterokołowca lekkiego.

Czterokołowiec lekki to pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kilogramów, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowcem lekkim może kierować osoba, która ma ukończone 14 lat i uzyskała prawo jazdy kategorii AM. Może prowadzić go również osoba, która posiada uprawnienie kat. A1, A2, A, B1, B,C1, C, D1, D, T.

Należy pamiętać o tym, że:

zarejestrowane i ubezpieczone czterokołowce i czterokołowce lekkie mogą jeździć po drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach;

kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Przepisu tego nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa;

przewożąc dziecko w wieku do 7 lat czterokołowcem, kierujący nie można przekraczać 40 km/h, co ważne w strefie zamieszkania prędkość dopuszczalna pojazdu i zespołu pojazdów wynosi 20 km/h.

Warto wiedzieć, że

