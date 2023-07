I edycja festiwalu "Reakcja Słowiańska". Sprawdź, kto będzie grał!

11, 12 i 13 sierpnia w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu odbędzie się pierwsza edycja festiwalu muzyczno-kulturowego Reakcja Słowiańska.

"Reakcja Słowiańska opanuje Zagłębie, ale nie poprzestaniemy na tym!". - mówią organizatorzy wydarzenia.

Podczas festiwalu wysłuchacie 8 koncertów znanych i nagradzanych zespołów folkowych, folkrockowych i folkmetalowych, w tym wysłuchacie składu znanego z tworzenia muzyki do gry Wiedźmin 3 - zespółu Percival.

Część muzyczna odbędzie się w piątek i sobotę, natomiast w niedzielę organizatorzy zachęcają do rodzinnej aktywności, ponieważ oprócz warsztatów i prelekcji przygotowali gry terenowe śladami słowiańskich mitów i istot magicznych.

Atrakcje podczas "Reakcji Słowiańskiej"

8 koncertów zespołów: Laboratorium Pieśni | Jar | Lunaria | Percival | Percival Schuttenbach | Runika | Velesar | Jerna

Warsztaty i prelekcje

Gry terenowe

Pokazy walk rekonstruktorów historycznych wczesnego średniowiecza

Targowisko rzemieślnicze

Wydarzenie na Facebooku

Zespoły, które zagrają na "Reakcji Słowiańskiej"

Percival & Percival Schuttenbach

Wiedźmieńskie i słowiańskie ludki oraz inne "dość nietypowe stwory", czekają na Was podczas koncertu Percival Schuttenbach 12.08.2023 na Reakcja Słowiańska 2023 | 11.08-13.08 | Sosnowiec

Będziecie mogli usłyszeć zespół w dwóch odsłonach:

PERCIVAL HISTORYCZNO-FOLKOWY

To projekt, który powstał w 2005 i związany był z rekonstrukcją historyczną – życiem, muzyką i kulturą dawnych, przedchrześcijańskich Słowian. W repertuarze tego projektu znajdują się utwory z różnych regionów Słowiańszczyzny, a także autorskie utwory inspirowane historią, wczesnym średniowieczem i ogólnie kulturą folkową. Na swoim koncie projekt Percival ma cykl albumów „Slava”, na który składają się cztery części – Pieśni Słowian Południowych, Wschodnich i Zachodnich, oraz – najnowsza – Slava IV – Pieśni Słowian Przyszłości.

PERCIVAL SCHUTTENBACH

To najmocniejszy, najcięższy muzycznie projekt łączący muzykę metalową i rockową z elementami folku, klasyki i innymi gatunkami muzycznymi. Najbardziej charakterystyczne dla tego zespołu są brzmienia wiolonczeli oraz wokali – przede wszystkim tych drapieżnych, przesterowanych growli i screamów oraz dzikich, archaicznych zaśpiewów.

Zespół Jerna

Na sobotniej scenie muzycznej w amfiteatrze odbędzie się koncert zespołu Jerna z najnowszymi kawałkami, które przeniosą Was w cięższe klimaty!

Jerna to etniczno-metalowa formacja wywodząca się z Krakowa. W składzie figuruje siedmiu muzyków — Martyna Golińska (flet), znana również z grupy Zdrawica; Bartek Wesołowski (gitara), Sebastian Cielecki (growle), Rafał Gasiński (bas), Piotr Zalot (perkusja), Jakub Sobas (lira korbowa) i Hanna Francus (wokal, teksty).

Zamiłowanie muzyków do ciężkich brzmień z mocnym akcentem rodzimego folku i klimatów pokrewnych prowadzi kompozycje zespołu od klasycznych rockowo-metalowych riffów do progresywnych, skomplikowanych kompozycji.

Owocami tej współpracy są dwa studyjne składanki:

EP “Long Way Home” (2018)

Debiutancka LP “Ćmy” (2022)

Obie płyty, w tym bardzo ciepło przyjęte przez środowisko, oprawione graficznie przez wokalistkę "Ćmy" z gościnną lirą Michaliny Malisz dostępne są do odsłuchu na Spotify i Youtube.

Po dłuższej przerwie w koncertowaniu grupa powróciła na scenę, rozpoczynając serię występów na żywo od Krakowa, Tarnowa i Wrocławia w towarzystwie m.in. zespołów Aether, Cronica, Furda i Żmij. Obecnie trwają prace nad materiałem na kolejny album, muzycy nie zwalniają jednak tempa i jeszcze w tym roku planują wystąpić w Brodnicy (Świętojański Spływ Kajakowy), Ogartówku (festiwal Sielava), Chorzowie, Łodzi i Warszawie.

Zespół Jar

Trąbimy na prawo i lewo, że w piątkowy wieczór zagra zespół słynący z muzyki do "słowiańskiego pogo". Zespół Jar zagra dla Was na naszej scenie! Ostatni koncert, który wykonywali na organizowanym przez nas koncercie, skończył się dla muzyków startymi podeszwami butów, więc szykujcie się na prawdziwy, dziki ogień!

Lunaria

Muzyka ludowa, korowody, tańce i hulanki, to oraz znacznie więcej oferuje nam skoczny zespół Lunaria - trio pasjonatek muzyki różnej, ale nam szczególnie dobrze znane ze wspaniałych swadźb (słowiańskich ślubów) oraz biesiad. Dziewczyny miały okazję grać, m.in. podczas Święto Stado i sprawiły, że parkiet zapłonął!

Koncert zespołu Lunaria | Piątek 11.08 | Reakcja Słowiańska

Laboratorium Pieśni

W magiczny świat kobiecego, białego śpiewu oraz rytmicznych uderzeń bębnów, wprowadzi nas Laboratorium Pieśni / Song Laboratory w piątkowy wieczór | 11.08-13.08 | Sosnowiec

Laboratorium Pieśni – Song Laboratory (world/etno/spiritual/mystic folk music) to kobiecy zespół pieśniarek, powstały w 2013 roku. Grupa śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne: ukraińskie, bułgarskie, białoruskie, serbskie, albańskie, bośniackie, polskie, a także gruzińskie, skandynawskie, oksytańskie i wiele innych. Pieśni Świata wykonują zarówno a capella, jak i przy akompaniamencie bębnów szamańskich i innych etnicznych instrumentów (m.in. shruti box, dzwonków, przeszkadzajek, fletu, kalimby, mis, gongu), wnosząc w pieśni tradycyjne nową aranżację, przestrzeń improwizacji głosowych, inspirowanych dźwiękami natury, często intuicyjnych, dzikich, kobiecych. - mówią o sobie artystki.

Velesar

Velesar już stroi swoje instrumenty i rozgrzewa struny głosowe na to, co będzie działo się podczas koncertu | 11.08-13.08 | Sosnowiec.

To polski zespół folk metalowy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedstawicieli tego gatunku, głęboko zakorzeniony w słowiańskiej historii i kulturze. Laureat 1. miejsca w plebiscycie Wirtualne Gęśle na folkowy album roku 2021 za płytę "Szczodre Gody".

Runika

W sobotę 12 sierpnia będziecie mogli usłyszeć na koncercie | 11.08-13.08.

Zespół z charyzmatycznym damskim wokalem, grający inspirowane folkiem melodie w mocnej, metalowej oprawie. Na scenie łączy mistycyzm z energią czterech żywiołów, przenosząc słuchaczy do czasów epickich bitew, sutych biesiad przy kupalnym ogniu, tajemnic zaklętych w posągach i niezwykłych istot kryjących się w leśnych ostępach.

Udział w wydarzeniu jest za darmo!