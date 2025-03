Bohaterska akcja mieszkańca Sosnowca: uratował 2-letniego chłopca z rąk zabójcy

Michał Komorowski z Sosnowca zdecydował się przejść między balkonami do mieszkania zabójcy i zabrać z niego przerażonego dwulatka. Wrócił z nim tą samą drogą. Chwilę wcześniej w lokalu ojciec dziecka zamordował matkę chłopca. Do zajścia doszło pod koniec lutego w mieszkaniu przy ul. Wspólnej. Wczoraj bohaterskiemu mieszkańcowi jak również jednemu z policjantów podziękowania złożył Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Obywatelska postawa godna podziwu

To były dramatyczne wydarzenia. Podczas gdy na oczach dziecka doszło do prawdziwego dramatu, Michał Komorowski wykazał się nie lada odwagą. Uratował 2-letniego chłopca, przechodząc przez barierki balkonu na 3 piętrze i kto wie, czy nie zapobiegł jeszcze większemu nieszczęściu. Godną postawą wykazał się także aspirant sztabowy, Dariusz Okularczyk, który będąc na urlopie, w zupełnie innej części miasta zauważył nieracjonalnie zachowującego się mężczyznę. Interweniował i przekazał go w ręce policjantów na służbie. Okazało się, że wspomnianym mężczyzną była sprawca morderstwa.