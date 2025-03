Sosnowiecki Szpital Miejski z dofinansowaniem

Sosnowiecki Szpital Miejski otrzymał prawie 20 milionów złotych wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy w ramach puli środków z Ministerstwa Zdrowia. Dzięki temu zrealizowany zostanie projekt modernizacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej w Sosnowcu – zwiększy się liczba łóżek, a cały oddział zostanie dostosowany do rosnących potrzeb demograficznych i oczekiwań zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Całkowity koszt inwestycji to prawie 24 mln złotych.

Zmiany w sosnowieckim szpitalu

Ten wielomilionowy projekt zakłada kompleksową modernizację i rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którego celem jest dostosowanie obecnej infrastruktury do rosnących potrzeb demograficznych i obowiązujących standardów opieki długoterminowej. Zwiększona zostanie także liczba miejsc w placówce z 77 do 102, co znacząco skróci czas oczekiwania na przyjęcie i poprawi jakość świadczeń medycznych. Inwestycja obejmie także gruntowną przebudowę pawilonów A, B, C i D, dostosowanie powierzchni użytkowej do współczesnych standardów oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających komfort pacjentów i poprawiających ergonomię pracy personelu medycznego. Powstaną przestrzenie rekreacyjne, nowoczesne jadalnie oraz pomieszczenia terapeutyczne. Zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym wysokiej klasy sprzętu medycznego, dodatkowo podniesie jakość opieki i usprawni codzienną pracę kadry medycznej.

– Cieszymy się, że nasz wniosek, który przygotowaliśmy z dużym zaangażowaniem, został tak wysoko oceniony, bo konkurencja była bardzo duża. Pozyskane dofinansowanie jest bardzo wysokie – można powiedzieć, że jest jednym z najwyższych dofinansowań w grupie w skali kraju. Dzięki tym środkom możemy zrealizować kolejną kluczową dla szpitala inwestycję, która znacząco poprawi warunki opieki długoterminowej. Starzejące się społeczeństwo i wzrastająca liczba pacjentów wymagających specjalistycznej opieki sprawiają, że ten projekt to krok w stronę zapewnienia im lepszej jakości życia i komfortu leczenia tutaj, w naszym regionie – zaznacza Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Nowa infrastruktura Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego składać się będzie z dwóch pięter i dwóch odcinków pielęgnacyjnych. Na parterze zostaną ulokowani bardziej samodzielni pacjenci, a na pierwszym piętrze znajdą się podopieczni wymagający pełnej opieki pielęgnacyjnej.

– Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy możemy zrealizować niezwykle potrzebną inwestycję, która poprawi jakość opieki długoterminowej w naszym mieście. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim to odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa. To nie tylko większa liczba miejsc, ale także nowoczesne, komfortowe warunki zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Naszym celem jest zapewnienie seniorom i osobom wymagającym stałej opieki godnych i bezpiecznych warunków – ta inwestycja jest tego potwierdzeniem – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Spośród 189 wniosków, które zostały złożone w konkursie, pozytywnie ocenionych zostało 149 wniosków, a łączna kwota wsparcia dla tych placówek wyniesie prawie 1,3 mld zł.

Nowoczesna opieka długoterminowa w Sosnowcu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, jako jeden z najlepszych w województwie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i już teraz zapewnia kompleksową opiekę oraz pielęgnację osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych. Priorytetem placówki jest także rehabilitacja (zakład posiada w pełni wyposażoną salę do ćwiczeń) i usprawnienie pacjentów oraz zapewnienie warunków zbliżonych do domowych. Pacjenci uczestniczą także w różnego rodzaju terapiach zajęciowych np. muzykoterapii. Poprzez długotrwały pobyt personel zakładu staje się ich najbliższą rodziną, z którą wspólnie świętują swoje urodziny, czy inne uroczystości. Wszyscy podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę specjalistów, pielęgniarek i opiekunów medycznych. Do Zakładu przyjmowani są pacjenci głównie z kontraktów z NFZ. Są to osoby z przewlekłymi schorzeniami np. miażdżycą uogólnioną, zespołami otępienia, stanami po udarach mózgu i innymi schorzeniami powodującymi przewlekłe unieruchomienie. Placówka posiada także 10 miejsc komercyjnych.

To nie jedyna inwestycja, którą ma w planach Sosnowiecki Szpital Miejski. Placówka przygotowuje się do realizacji nowatorskiego w skali kraju projektu powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z lądowiskiem dla helikopterów oraz nowoczesnym schronem. Inwestycja ta, opracowywana z udziałem ekspertów ds. bezpieczeństwa będzie po Warszawie (szpital MSWiA) i Łodzi trzecią w kraju. Ma stanowić odpowiedź nie tylko na potrzeby zdrowotne, ale również wymogi bezpieczeństwa wobec obecnych i przyszłych globalnych zagrożeń i kryzysów.