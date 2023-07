Mecz o Pekao S.A. Superpuchar Polski odbędzie się w Sosnowcu!

Promocja koszykówki w najlepszym wydaniu! 20 września do Sosnowca przyjedzie mistrz Polski, King Szczecin oraz zdobywca Pucharu Polski, Trefl Sopot, a wszystko w ramach meczu o Pekao S.A. Superpuchar Polski. Spotkanie o trofeum im. Adama Wójcika kibice zobaczą w Arenie Sosnowiec.

W spotkaniu o Pekao S.A. Superpuchar Polski zmierzą się czołowe zespoły Orlen Basket Ligi – mistrz Polski, King Szczecin oraz zdobywca Pucharu Polski, Trefl Sopot. Mecz odbędzie się w Arenie Sosnowiec wchodzącej w skład ArcelorMittal Park, a transmisję zobaczymy w sportowych stacjach Polsatu.

– Nowy sezon Orlen Basket Ligi zapowiada się ekscytująco, a jeszcze dzień przed jego oficjalnym rozpoczęciem tradycyjnie rozegramy spotkanie o Pekao S.A. Superpuchar Polski. Dla Kinga Szczecin i Trefla Sopot będzie to więc okazja do zdobycia prestiżowego trofeum im. Adama Wójcika. Starcie tych drużyn to gwarancja wielkich koszykarskich emocji. Już teraz zapraszamy wszystkich kibiców do Sosnowca – mówi Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki.