Jesienne nawożenie: Jakie nawozy wybrać i kiedy je stosować?

Jesień to wbrew pozorom intensywny czas w każdym ogrodzie. Oprócz typowych prac porządkowych i przygotowujących ogród do zimy, należy pamiętać o odpowiednim nawożeniu. Jesienne nawożenie jest ważnym krokiem, który determinuje utrzymanie roślin w zdrowiu.

Jak dbać o ogród jesienią?

Przed nadejściem pierwszych mrozów ważne jest dokładne skoszenie trawnika, jak i odpowiednie przycięcie roślin, które tego potrzebują. Zadbanie o ogród jesienią to również prace porządkowe, które należy przeprowadzić na rabatach. Sprzątnij opadłe liście, które mogą zacząć się rozkładać i jednocześnie niszczyć trawnik. W przypadku roślin jednorocznych warto uprzątnąć z nich wszelkie zanieczyszczenia i resztki. Z kolei rośliny wieloletnie powinny zostać pozbawione uschniętych gałązek i sprawdzone pod kątem ewentualnych chorób i pasożytów. Chociaż może się to wydawać nieco dziwne, jesień jest doskonałym czasem na wysianie trawy i posadzenie niektórych gatunków drzew. Bardzo ważnym krokiem jest jesienne nawożenie, dzięki któremu już na wiosnę rośliny będą miały odpowiedni poziom składników odżywczych. Dobre nawożenie pozwoli, aby rośliny mogły obudzić się w wiosennym czasie i prawidłowo rozwinąć. Obecnie rynek oferuje szeroki wybór nawozów, które można dobrać w zależności od potrzeb i rodzaju nawożonych roślin. Kiedy zacząć jesienne nawożenie? Najlepszy czas na jesienne nawożenie to zazwyczaj wrzesień oraz początek października. Dzięki temu rośliny będą miały czas na zmagazynowanie składników nawozu w korzeniach i dobrze przygotują się do zimowego spoczynku.

Najlepsze nawozy do jesiennego ogrodu.

Odpowiednie jesienne nawożenie to kilkuetapowa praca, która wymaga nieco wysiłku. Pierwszym krokiem powinno być wyregulowanie pH gleby. Na rynku dostępne są odpowiednie narzędzia, tzw. pehametry. Dzięki takiemu zabiegowy można uniknąć przenawożenia lub też zbytniego zasolenia gleby w skutek zbyt intensywnego nawożenia. Warto mieć również na uwadze, że w większości przypadków ogrody to nie tylko rośliny ozdobne, ale często również rośliny jadalne. W związku z powyższym planując nawożenie jesienią należy dobrze przeanalizować jakie nawozy zostaną użyte. Innych będą wymagały trawy, a zupełnie innych warzywa, czy krzewy owocowe. W części ogrodu, w którym królują rośliny ozdobne najlepiej sprawdzi się nawóz mineralny, z kolei w części bardziej jadalnej - granulowane nawozy organiczne, kompost oraz obornik. Kupując nawóz należy zwrócić szczególną uwagę na jego skład. Obecnie na rynku dostępne są nawozy, które są przeznaczone do jesiennego nawożenia, a ich skład jest w pełni zbilansowany. jeśli brakuje takiego napisu na opakowaniu, należy przyjrzeć się składowi. Czym się wyróżnia się nawóz jesienny? Jego skład opiera się głównie na fosforze i potasie. Azot odpowiedzialny jest wzrost i rozwój rośliny, dlatego też nie jest wskazany w okresie, kiedy roślina pomału przygotowuje się do zimowej wegetacji i przetrwaniu najzimniejszych miesięcy. Bardzo ważnym krokiem po aplikacji nawozu jest dokładne podlanie stanowiska, aby ułatwić składnikom odżywczym rozpuszczenie się i przeniknięcie w głąb gleby.

O czym pamiętać jesienią w ogrodzie?