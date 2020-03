Jak się pozbyć zadłużenia? 3 sposoby na racjonalizację wydatków

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Racjonalizacja wydatków pomoże Ci wyjść z długów lub nawet zaoszczędzić. Warto poznać kilka skutecznych sposobów – rozsądne gospodarowanie domowym budżetem i oszczędne wydawanie pieniędzy to powód do dumy! Rozwiązań jest kilka – m.in. planowanie wydatków oraz kredyt konsolidacyjny. Zobacz, jak zadbać o domowe finanse.

Analiza domowego budżetu

Zanim zdecydujesz się na pożyczkę czy kredyt konsolidacyjny, przyjrzyj się domowym finansom. Jest możliwe, że niewłaściwie gospodarujesz pieniędzmi – rozsądne wydawanie środków pozwoli zaś zaoszczędzić. Trzeba zmienić podejście do kupowania, zacząć żyć zgodnie z zasadami zero lub less waste, a także zacząć planować wydatki. Egzamin zda przygotowanie domowego budżetu, w którym będziemy notować wszystkie wpływy i każde, nawet drobne, zakupy. To najlepsze narzędzi do kontroli środków.

Planowanie wydatków

Aby wypracować pewne oszczędności, warto zacząć zapisywać wszystkie wydatki dokonywane przez każdego członka rodziny. Jeśli wydaje Wam się, że niewiele to da, bo przecież macie nad wszystkim kontrolę, zwykle okazuje się, że jednak większość rodzin nie zdaje sobie sprawy, jak dużo pieniędzy wydaje – i właściwie, na co konkretnie.

Trzeba jednak być skrupulatnym i szczerym w analizie swoich wydatków. Podziel je na najważniejsze kategorie – jak m.in. żywność, rachunki (energia elektryczna, gaz, woda, Internet), dojazd do pracy i szkoły, czynsz itd. Zwykle nie rejestrujemy, jak dużo pieniędzy wydajemy na cotygodniowych zakupach czy na przekąski – spisanie ich czarno na białym na pewno będzie pomocne.

Kredyt konsolidacyjny

Dużą kwotę można też zaoszczędzić, zmieniając swoje kredyty na tańsze. Za tym rozwiązaniem przemawia też brak wyrzeczeń. Dobrym wyborem będzie też kredyt konsolidacyjny, jeśli musicie uporać się z wieloma zobowiązaniami jednocześnie.

Możliwość konsolidowania długu może okazać się najlepszą opcją – aktualnie ten instrument to popularna forma restrukturyzacji zadłużenia, głównie w ramach udzielanych przez banki kredytów konsumenckich. W ten sposób bank przejmuje kontrolę nad zobowiązaniami kredytobiorcy.

Konsolidacja długu polega na połączeniu co najmniej dwóch – lub większej liczby – zaciągniętych wcześniej kredytów w jedno zobowiązanie. Jednocześnie dokonuje się także ujednolicenia stopy procentowej i określa konkretne warunki spłaty zadłużenia. Najważniejszą korzyścią konsolidacji długu jest możliwość obniżenia miesięcznych rat.

Co można konsolidować? Różne zobowiązania kredytowe – gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, ratalne, a także zadłużenie na karcie kredytowej czy debet na rachunku osobistym. W Santander Consumer Banku – banku od kredytów można znaleźć atrakcyjne warunki kredytowania, które pomogą uporać się z zadłużeniem.

Negocjacje z wierzycielem

Jeśli Twoje zadłużenie jest na tyle poważne, że grozi interwencja komornika, postaraj się też negocjować z wierzycielem. Twój dług jest również dla niego problematyczny i niewygodny – obu stronom zależy na jego spłacie.

Warto spróbować wynegocjować lepsze warunki spłaty – często porozumienie jest możliwe, jeśli obie strony podejdą do tego poważnie i rozsądnie. Możesz zaproponować opracowanie nowego harmonogramu spłat z ratami, które nie przekroczą Twoich możliwości finansowych czy też umorzenie odsetek naliczonych z powodu opóźnienia w spłacie.