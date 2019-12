Paleta diet Patrycja Kłósek

Opis

Dietetyk Sosnowiec, Jaworzno, Lędziny

zaprasza na konsultacje dietetyczne wraz z analizą składu ciała!

Psychodietetyka i dietetyka kliniczna w jednym gabinecie dietetycznym!

Pomagamy naszym pacjentom nie tylko zmieniać ich nawyki żywieniowe, zmieniamy ich życie, podnosimy jego jakość.

W leczeniu dietetycznym wykorzystujemy innowacyjne techniki psychodietetyki, które pomagają naszym pacjentom pokonywać wszelkie przeszkody w dążeniu do zdrowia i dobrego samopoczucia.

W leczeniu jesteśmy partnerami, wspieramy i otaczamy troską każdego kto obdarzy nas swoim zaufaniem.

Nie czekaj aż Twój problem rozwiąże się sam.

Nie odkładaj kilogramów na potem. Umów się już dziś na bezpłatną konsultację do naszego gabinetu.

Zapraszam serdecznie!

dr n. o zdr. Patrycja Kłósek



Chcesz schudnąć i pozbyć się zbędnych kilogramów? Masz nadwagę która negatywnie wpływa na Twoje zdrowie i samopoczucie? Masz problemy zdrowotne, które wymagają ułożenia racjonalnej diety dla Ciebie? Odwiedź naszego dietetyka w Jaworznie lub Lędzinach a dostosujemy Ci odpowiednią dietę i zadbamy o Twoje zdrowie i sylwetkę.

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, dr n. o zdr. Patrycja Kłósek - to doświadczony specjalista, który pomógł już tysiącom pacjentów. W naszym gabinecie dietetycznym głównie pomagamy osobom, które chcą schudnąć, zmienić swoją sylwetkę i poprawić stan zdrowia. Wiedząc, jak dużym obciążeniem psychicznym jest dla pacjentów otyłość nasz dietetyk stworzył własny program wsparcia motywacyjnego, pomagający pacjentom schudnąć skutecznie i trwale. Dr Patrycja Kłósek jest specjalistą psychodietetyki, który doskonale wspiera pacjentów podczas odchudzania. Jest także specjalistą dietetyki klinicznej, dzięki wiedzy z tej trudnej dziedziny potrafi dostosować zalecenia dietetyczne dla pacjentów chorych na schorzenia takie jak: zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca i naczyń, dna moczanowa, PCOS, choroby tarczycy, choroby nowotworowe. Pacjent w naszym gabinecie dietetycznym dzięki temu otrzymuje kompleksową opiekę zarówno od strony psychologicznej jak i od strony medycznej. Psychodietetyka jest doskonałym uzupełnieniem dietetyki klinicznej.

Zarówno w naszym gabinecie dietetycznym w Jaworznie jak i w Lędzinach dużą wagę przywiązujemy do jakości naszych usług oraz do dobrej współpracy pacjenta i dietetyka. Zapraszamy serdecznie do umówienia się na konsultację dietetyczną już dziś! Nie odkładaj swojego zdrowia na potem!



Profesjonalne szkolenia dla dietetyków z żywienia i dietoterapii.

Otrzymasz certyfikat po każdym ukończonym szkoleniu.

Dzięki nam zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci w zawodzie dietetyka, żywieniowca, medyka, coacha, trenera personalnego.

Dzięki nam poznasz praktyczne aspekty pracy.

Podniesiesz swoje kwalifikacje i uatrakcyjnisz CV.

Przyswoisz wiedzę w wygodnym systemie e-learningu a Twój indywidualny szkoleniowiec odpowie na każde Twoje pytanie. Jesteś aktywny zawodowo? Studiujesz? Brak Ci czasu na konferencje i wyjazdy a chcesz być na bieżąco z newsami dietetycznymi. Te szkolenia są dla Ciebie!

Innowacyjny system kształcenia.

Bogata oferta szkoleń.

Jesteś aktywnym zawodowo dietetykiem? Studiujesz zaocznie i masz zajęte weekendy? Chcesz pogłębić swoją wiedzę z dietetyki i żywienia? Interesujesz się konkretną dziedziną wiedzy dietetycznej? Brak Ci czasu na szkolenia dietetyczne, kursy, konferencje żywieniowe, a chciałbyś dokształcać się i poszerzać swoją wiedzę jak inni? Szukasz pracy i chcesz rozbudować swoje CV? Może w twoim gabinecie dietetycznym pojawił się pacjent , którego dietoterapia jest dla ciebie wyzwaniem i potrzebne są Ci dodatkowe kompetencje?

Wychodzimy temu naprzeciw i zapraszamy Cię na internetowe szkolenia dla dietetyków w Palecie Diet.

Internetowe szkolenia pozwalają na przyswajanie wiedzy w indywidualnym tempie, zapoznaniu się materiałami edukacyjnymi w dogodnym dla ciebie czasie. Szkolenia dla dietetyków w systemie e-learning są wygodne, tanie i najbardziej efektywne. Po przejściu przez cały proces edukacyjny e-szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat, identyczny jak po ukończeniu szkolenia stacjonarnego. W celu skorzystania z e-szkolenia należy zgłosić się poprzez stronę internetową www.paletadiet.pl wybierając szkolenie, które Państwa interesuje, a następnie dokonać za nie opłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo materiały edukacyjne na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Materiały te zawierają ćwiczenia praktyczne oraz treści edukacyjne. Następnie otrzymają Państwo test weryfikujący wiedzę zdobytą na szkoleniu, a po jego pozytywnej ocenie przez Naszego specjalistę - tradycyjny CERTYFIKAT przesłany pocztą na wskazany przez Państwa adres.Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń dla dietetyków z kilkudziesięciu obszarów tematycznych!

