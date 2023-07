Czy obcokrajowcy mogą dostać w Polsce kredyt?

W Polsce banki oferują kilka różnych rodzajów kredytów. Aby móc ubiegać się o jego przyznanie, należy mieć m.in ukończone 18 lat i stałe źródło dochodów. Jednak czy zasada ta dotyczy tylko polskich obywateli? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt?

Jakie są rodzaje kredytów oferowanych przez polskie banki?

Polski sektor bankowy oferuje różne formy finansowania, zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym. Każda z nich charakteryzuje się nieco innymi parametrami i wymogami. Na jakie zobowiązania finansowe mogą zdecydować się osoby fizyczne?

Kredyt hipoteczny – to rodzaj zadłużenia celowego. Bank przyznaje go na zakup nieruchomości, np. mieszkania, działki czy domu, lub na budowę. Przeważnie dotyczy wysokich kwot (na kilkaset tysięcy złotych) oraz charakteryzuje się długim okresem kredytowania (nawet 35 lat). Jest to jeden z najtrudniej udzielanych kredytów, a potencjalny kredytobiorca musi wykazać się dużą zdolnością kredytową.

Kredyt gotówkowy – służy kredytobiorcom do zaspokojenia bieżących potrzeb. Często to zobowiązanie niecelowe, co oznacza, że dłużnik nie musi wskazywać, na co przeznaczy pożyczone środki. W ten sposób finansuje się np. zakup samochodu, remont mieszkania czy wyprawienie ekskluzywnego wesela.

Kredyt konsolidacyjny – pozwala na połączenie w jedno kilku różnych zobowiązań finansowych. Dzięki niemu można uporządkować chaos w domowym budżecie i obniżyć wysokość miesięcznej raty w przypadku problemów ze spłatą zadłużeń.

Karta kredytowa – jest połączona z rachunkiem kredytowym i umożliwia dokonywanie płatności w obrębie ustalonego przez bank limitu. Limit ten odnawia się po spłaceniu.

Debet na rachunku osobistym (ROR) – to kwota poniżej salda, którą posiadacz konta musi spłacić. Naliczane są do niej odsetki.

Warto zdawać sobie sprawę z różnicy między kredytem a pożyczką. Tego pierwszego może udzielić jedynie bank, a pożyczki – każda inna firma spoza sektora bankowego. Sam kredyt cechują trzy główne parametry, do których należą:

terminowość – każdy jest przyznawany na z góry określony czas,

oprocentowanie – do części kapitałowej dolicza się również tę odsetkową,

zwrotność – kredytobiorca musi zwrócić całość przyznanej kwoty oraz część odsetkową.

Czy obcokrajowiec może zaciągnąć kredyt w Polsce?

Każdy polski obywatel ma prawo do starania się o dowolnego rodzaju kredyt, jeśli:

uzyskał pełnoletność,

ma pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych,

posiada stałe, udokumentowane źródło dochodów,

wykazuje się odpowiednią zdolnością kredytową.

Posiadanie polskiego obywatelstwa nie jest jednak koniecznym wymogiem. Każdy obcokrajowiec, który spełnia powyższe cztery wymagania, może ubiegać się o przyznanie kredytu. Musi jednak legalnie zamieszkiwać terytorium Polski, niezależnie czy na stałe, czy czasowo, oraz uzyskiwać tutaj określone dochody. Wyjątek stanowią jednak sytuacje, w których obcokrajowiec zamierza kupić nieruchomość gruntową lub mieszkanie bądź inne lokum na terenie pasa nadgranicznego. W takim wypadku wymaga się uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt?

Pełnoletność i stałe źródło dochodów to nie jedyne wymogi. Są właściwie tylko podstawą do ubiegania się o kredyt. Jednak na samą pozytywną bądź negatywną decyzję ma wpływ zdolność kredytowa. Jest ona szczególnie istotna przy droższych, bardziej wymagających i obciążających domowy budżet zobowiązaniach (np. przy kredycie hipotecznym).

Jej mianem określa się maksymalną kwotę pieniędzy, jaką bank może użyczyć danej osobie, biorąc pod uwagę jej możliwości. Cel takiego postępowania to uniknięcie sytuacji, w której kredytobiorca weźmie na siebie zbyt duże zobowiązanie, którego nie będzie w stanie spłacić. To stanowi znaczne ryzyko dla banku.

Przy ocenie zdolności kredytowej bierze się pod uwagę kilka istotnych czynników. Przede wszystkim jest to wysokość miesięcznych dochodów dłużnika i ich źródło. Mowa tu o rodzaju zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa-zlecenia, umowa o dzieło itp.). Istotne są także miesięczne wydatki oraz liczba osób będących na utrzymaniu kredytobiorcy. Czasami bank bierze też pod uwagę wiek klienta czy nawet wykonywany zawód.

Bank zawsze weryfikuje również historię kredytowania danej osoby. Sprawdza się ją w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. To właśnie tam zapisywane są wszelkie informacje o regularności spłacania zadłużeń. Jeśli więc ktoś kiedykolwiek korzystał z karty kredytowej lub debetu na rachunku osobistym, to będzie to tam zanotowane.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zbyt niska zdolność kredytowa często przekreśla marzenia o kupnie mieszkania, wybudowaniu domu czy spełnieniu jakiegokolwiek innego celu. Na szczęście istnieją sposoby na podwyższenie tego parametru. Oto kilka z nich:

Zwiększenie miesięcznych dochodów – warto wynegocjować z pracodawcą wyższą pensję lub znaleźć dodatkowe źródło zarobków.

Ograniczenie wydatków – poza samym zwiększaniem wynagrodzenia można także ograniczyć zbędny rozchód pieniędzy, np. poprzez zrezygnowanie z subskrypcji czy drogich wakacji.

Monitorowanie historii kredytowej – warto mieć na uwadze, że systematyczne i terminowe spłacanie długów przynosi lepszy efekt niż brak jakiejkolwiek historii.

Wydłużenie okresu kredytowania – pozwoli to zmniejszyć wysokość miesięcznych rat, a więc i zwiększyć zdolność kredytową. Należy jednak pamiętać, że taka decyzja wiąże się z większym całkowitym kosztem kredytu.

Znalezienie wspólnika lub poręczyciela – zaciągnięcie kredytu z drugą osobą, która ma wysoką zdolność kredytową, zwiększa szanse na przyznanie kredytu.

W Polsce kredyt może uzyskać każda osoba pełnoletnia, nawet obcokrajowiec, jeśli tylko spełni odpowiednie wymagania. Potrzebna jest zadowalająca zdolność kredytowa i zdolność do czynności prawnych. Kluczowy jest także legalny pobytu na terenie kraju.