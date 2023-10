Szkolny "Marsz Bezpieczeństwa" z udziałem sosnowieckich policjantów

Przedwczoraj Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu zorganizowała „Marsz bezpieczeństwa” pod hasłem „Bezpieczny Pieszy”. Do wydarzenia przyłączyli się również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu, którzy przeszli z uczniami uliczkami znajdującymi się w pobliżu szkoły. Mundurowi przeprowadzili również prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skupiając się przede wszystkim na bezpiecznej drodze do szkoły oraz elementach odblaskowych.

"Marsz bezpieczeństwa" w Sosnowcu

Mundurowi razem z uczniami, w kamizelkach odblaskowych oraz przygotowanymi na tę okazję transparentami zachęcającymi do noszenia elementów odblaskowych, spacerowali uliczkami znajdującymi się w pobliżu szkoły. Wszystko to w myśl hasła „Świeć Przykładem – Noś Odblaski”. Dzieciom towarzyszyli policjanci z sosnowieckiej „drogówki”, którzy jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia spotkali się z uczniami na placu szkolnym. Mundurowi poruszyli temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Wskazali, w jakich miejscach należy umieszczać odblaski, podkreślając jednocześnie, jaki wpływ mają one na nasze bezpieczeństwo. Podkreślili, jak istotne jest ich noszenie na co dzień – szczególnie teraz, na jesień, gdy coraz szybciej zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza.

Przypominamy, że w tym roku szkolnym rozpoczął się konkurs „Odblaskowa Szkoła”, w którym biorą udział szkoły podstawowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest przede wszystkim promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Finaliści etapu wojewódzkiego zostaną wyłonieni w styczniu przyszłego roku.