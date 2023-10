Bezpłatne konsultacje z psychoterapeutą w SP nr 4 w Sosnowcu

Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Kościelnej wraz z Centrum Terapii "Zielony Przylądek" serdecznie zapraszają mieszkańców Sosnowca na wyjątkową inicjatywę - bezpłatne konsultacje z doświadczonymi specjalistami ds. zdrowia psychicznego i terapii.

Konsultacje z psychoterapeutą w Sosnowcu

W dniach 26 października, 30 listopada oraz 7 grudnia, w godzinach od 15.00 do 17.00, wszyscy zainteresowani będą mieli okazję skorzystać z pomocy psychoterapeuty, asystentki zdrowia, psychodietetyka oraz specjalisty terapii uzależnień. To unikalna okazja do rozmowy z profesjonalistami i uzyskania wsparcia w różnych dziedzinach zdrowia psychicznego.

Centrum Terapii "Zielony Przylądek" oraz Szkoła Podstawowa nr 4 dbają o dobro mieszkańców Sosnowca, stawiając na opiekę nad ich zdrowiem psychicznym. Inicjatywa ta ma na celu zaoferowanie wsparcia i pomocy osobom, które mogą potrzebować rozmowy z doświadczonymi ekspertami.