Przed nami Bez Puenty Impro Show w Kazimierzu

5 kwietnia o godz.18.00 POK Kazimierz zaprasza na spektakl komediowy “Bez Puenty Impro Show”.

Bez Puenty Impro Show

To spektakl komediowy pełen humoru, spontaniczności i niezapomnianych emocji w wykonaniu grupy Bez Puenty Impro. To wieczór, który rozbawi do łez i zostanie w pamięci na długo. Zobaczyć będzie można dynamiczne, krótkie sceny tworzone na żywo, w oparciu o sugestie widzów! Improwizatorzy zaprezentują krótkie gry takie jak „randka w ciemno” czy „kartki z kapelusza”. Każda chwila to eksplozja humoru, a improwizatorzy wkładają całe serce, by zabrać widza w świat nieprzewidywalnej komedii. Bez Puenty Impro Show to sztuka tworzona tu i teraz – bez scenariusza, ale z ogromną dawką charyzmy i energii!

Organizatorzy gwarantują: