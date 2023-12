Sosnowiec: Zaginiona 16-latka odnaleziona przez policjantów i strażaków!

Wczoraj w godzinach popołudniowych sosnowieccy kryminalni przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 16-letniej dziewczyny. Ze zgłoszenia wynikało, że nastolatka zgubiła się w lesie, a jej życie i zdrowie może być zagrożone. Policjanci natychmiast podjęli działania, w które zaangażowali inne służby.

Szczęśliwy finał poszukiwań 16-latki

Z treści zawiadomienia wynikało, że dziewczynka zgubiła się w lesie w okolicach Kolonii Cieśle, o czym poinformowała telefonicznie rodzinę. Miała problemy z poruszaniem się i nie potrafiła odnaleźć drogi powrotnej, co przy panujących obecnie warunkach atmosferycznych mogło doprowadzić do tragedii.

Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania 16-latki i zaangażowali w nie jak największą liczbę mundurowych. Wykorzystali również wszystkie dostępne narzędzia, aby zapobiec tragedii i jak najszybciej zlokalizować dziewczynę. Do sprawy zaangażowane zostały również inne służby. Dzięki szybko podjętym działaniom nastolatka została odnaleziona w krótkim czasie po zgłoszeniu. Z uwagi na to, że była wyziębiona, została przewieziona do pobliskiego szpitala.

Po raz kolejny służby zaangażowane w poszukiwania udowodniły, że życie ludzkie jest priorytetem, a hasło „Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa.