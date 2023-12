W Sosnowcu odebrano kolejne inwestycje z Budżetu Obywatelskiego!

Mieszkańcy Sosnowca mają powody do radości, ponieważ kolejne dwie inwestycje finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego zostały właśnie ukończone.

Odbiór dwóch inwestycji w Sosnowcu

Pierwsza ze zrealizowanych inwestycji to zielony skwerek przy ul. Długosza. To miejsce, które zostało odnowione i przystosowane do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nowe ławki, alejki, oraz zadbana zieleń tworzą przyjazną przestrzeń dla mieszkańców. To idealne miejsce na relaks i spotkania na łonie natury.

Drugą inwestycją, którą można już korzystać, jest wybieg dla psów przy ul. Dmowskiego. To szczególnie ważne dla miłośników czworonogów, którzy teraz mają dedykowane miejsce, gdzie ich pupile mogą swobodnie biegać i bawić się.