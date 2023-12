W styczniu rodzice i opiekunowie, którzy otrzymują świadczenie wychowawcze, mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Świadczenie wychowawcze wypłacane w kwocie 500 zł zostanie podwyższone do 800 zł. Nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

Pierwsze wypłaty 800+ już 2 stycznia

2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln zł, co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł.

- Aby otrzymać świadczenie w nowej wysokości, nie trzeba składać wniosku. ZUS sam podniesie wysokość świadczenia z 500 zł do kwoty 800 zł i wypłaci pieniądze z urzędu. Podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do wsparcia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Po Nowym Roku osoby uprawnione zostaną o zmianie kwoty poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.