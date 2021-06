Skrzyneczki pomocy menstruacyjnej już w mieście!

Z myślą o wspieraniu dziewcząt i kobiet w ubóstwie menstruacyjnym oraz ułatwieniu dostępu do środków higienicznych w sytuacjach awaryjnych Miasto Sosnowiec zamontowało w mieście skrzyneczki pomocy menstruacyjnej.

Pomysł na różowe skrzyneczki przyszedł z Wrocławia. Stoją za nim aktywistki, które chcą walczyć z ubóstwem menstruacyjnym. Akcja rozmieszczania różowych skrzynek na terenie Polski rozpoczęła się pod koniec 2019.

Jest to nieduża metalowa skrzyneczka, w której umieszczone zostały środki higieny osobistej - podpaski, tampony, chusteczki i żele. Skrzyneczki umieszczono w damskich toaletach, tak aby można było z nich dyskretnie skorzystać. Kobiety znajdujące się w lepszej sytuacji finansowej także same mogą wesprzeć akcję i włożyć do skrzyneczki oryginalnie zapakowane produkty higieny osobistej.

Według szacunków w Polsce z trudnościami wynikającymi z braku środków na zakup podpasek boryka się około 500 tysięcy kobiet. Są wśród nich osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, kobiety z rodzin przemocowych, a także osoby w kryzysie bezdomności. Brak dostępu do artykułów higienicznych szczególnie mocno uderza w dziewczynki w wieku szkolnym.

Już teraz można z nich skorzystać w następujących miejscach: