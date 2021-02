Rząd luzuje obostrzenia! Otwarte zostaną hotele, kina, teatry, baseny i stoki

Rząd luzuje obostrzenia! Właśnie poinformowano o tym podczas konferencji prasowej. Na razie ogłoszone rozwiązania zostaną wprowadzone warunkowo – na dwa tygodnie.

Jak tłumaczył premier, decyzje będą obowiązywać przez 2 tygodnie od przyszłego piątku 12 lutego.

– W połowie lutego otworzymy część miejsc, które do tej pory były niedostępne i tak nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych do 50% obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami – do 50% dostępnych miejsc – zapowiedział Morawiecki.