Lena i Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2020 roku/ fot. pixabay.com

W 2020 roku w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim urodziło się 882 dzieci. To zdecydowanie mniej niż w 2019, kiedy na świecie powitano 1004 dzieci. Młodzi rodzice dla sowich pociech najchętniej wybierali imiona Lena i Antoni. Jakie jeszcze imiona były popularne w Sosnowcu?



Liczba urodzonych dzieci w Sosnowcu a pandemia

Jak wskazują przedstawiciele lecznicy, pandemia nie wpłynęła znacząco na liczbę urodzeń w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim, których w 2020 roku było tylko 13 proc. mniej niż rok wcześniej. W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim urodziło się 882 dzieci, z czego aż pięć par bliźniąt! Jak wyglądają statystyki? W tym roku na porodówce królowali chłopcy, bowiem urodziło się ich 450, z kolei dziewczynek było 432.

Jesteśmy dumni z każdego maluszka, którego wspólnie z ich Rodzicami powitaliśmy na świecie w ubiegłym roku. Narodziny zawsze były i będą wielką radością i powodem do satysfakcji dla całego zespołu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i dobro Pacjentek i ich dzieci, dlatego od pierwszych sygnałów o zbliżającej się pandemii wprowadzaliśmy wszystkie zasady sanitarne i dokładaliśmy wszelkich starań, aby pobyt w szpitalu był jak najmniej stresujący. Z tego też powodu staraliśmy się, aby jak najszybciej powróciła możliwość porodów rodzinnych - mówi Aneta Kawka, Prezes Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.



Najpopularniejsze imiona w 2020 roku w Sosnowcu

Zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu, rodzice najchętniej nadawali swoim córkom takie imiona jak:

Lena,

Zuza,

Julia.

Wśród chłopców królowały w 2020 roku takie imiona jak:

Antoni,

Aleksander,

Filip.

Wśród najciekawszych, Urząd wskazuje na Aarona, Sofi i Oktawiana.

Nowoczesny Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Przypomnijmy, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego jest placówką o II stopniu referencyjności, co oznacza, że jest przygotowany do intensywnej opieki nad noworodkami, także z problemami zdrowotnymi i wcześniakami. Nie dziwi zatem, że lecznicę tę wybierają także mamy wieloraczków.

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę i sprzęt medyczny, m.in. utrzymywany w ciągłej gotowości trakt porodowy, oferujący cztery intymne pomieszczenia z automatycznymi łóżkami porodowymi oraz kompleksowo wyposażone sale z kameralną, przyjazną atmosferą panującą na całym Oddziale, wspierającą kobietę w tym wyjątkowym czasie. Indywidualne podejście, zaufanie i profesjonalizm to elementy, które od lat cenią sobie Pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Opieka w Oddziale Noworodków i Wcześniaków

Sosnowiecka lecznica posiada II stopień referencyjności, co oznacza że jest przystosowana do opieki nad kobietami w zagrożonej ciąży i przygotowana do specjalistycznej opieki nad nowo narodzonymi dziećmi i wcześniakami. Oddział Noworodków i Wcześniaków Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego gwarantuje specjalistyczną opiekę medyczną noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych oraz cięć cesarskich.

Opieka nad dziećmi na oddziale od urodzenia do wypisu, odbywa się w systemie „rooming-in", co oznacza, że noworodki przebywają w łóżkach najazdowych na sali mamy, która ma stały kontakt z dzieckiem, co pozwala na szybkie nawiązanie bliskiej i jedynej w swoim rodzaju więzi.