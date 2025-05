Debata o bezpieczeństwie w Sosnowcu – spotkaj się z dzielnicowymi i podziel opinią

8 maja o godz. 17:00 w Klubie "Kalinówka" odbędzie się debata o bezpieczeństwie w Sosnowcu. Spotkanie z dzielnicowymi to szansa na rozmowę o realnych problemach mieszkańców.

Mieszkańcy Sosnowca będą mieli okazję bezpośrednio porozmawiać o swoim bezpieczeństwie. Już 8 maja (środa) o godzinie 17:00 w Klubie Osiedlowym „Kalinówka” przy ul. Kalinowej 173 odbędzie się debata społeczna organizowana przez dzielnicowych z Komisariatu Policji IV.

Bezpieczeństwo w Sosnowcu – czas na rozmowę

Debata społeczna to inicjatywa, której celem jest wsłuchanie się w głos lokalnej społeczności. Dzielnicowi z Sosnowca zaprezentują aktualny stan bezpieczeństwa w dzielnicy, przedstawią najczęstsze zagrożenia i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Spotkanie będzie również okazją do poznania dzielnicowych pracujących na co dzień w tej części miasta.

Krajowa Mapa Zagrożeń i aplikacja "Moja Komenda"

Podczas wydarzenia policjanci zaprezentują także narzędzia wspierające bezpieczeństwo – Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację mobilną „Moja Komenda”, dzięki której mieszkańcy Sosnowca mogą łatwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Debata to nie tylko szansa na wysłuchanie policyjnych informacji, ale przede wszystkim możliwość zgłoszenia problemów i oczekiwań społeczności lokalnej. Współpraca mieszkańców z Policją to klucz do skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie swojej dzielnicy – nie przegap tej okazji! Wpadnij 8 maja do „Kalinówki” i weź udział w debacie.