MB Zagłębie Sosnowiec zaprasza dziewczynki na treningi koszykówki – trwa nabór!

MB Zagłębie Sosnowiec ogłasza nabór do Akademii Koszykówki. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Trenerzy zapraszają dziewczynki z roczników 2012–2016 oraz do klasy sportowej (rocznik 2015).

MB Zagłębie Sosnowiec otwiera drzwi do sportowej przygody dla najmłodszych miłośniczek koszykówki. Klub prowadzi nabór do Akademii Koszykówki oraz do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 40. To idealna szansa, by rozpocząć swoją przygodę ze sportem w jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w regionie.

Akademia Koszykówki w Sosnowcu – treningi dla dziewczynek

MB Zagłębie Sosnowiec zaprasza dziewczynki z roczników 2012–2014 do udziału w regularnych treningach. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 15:00–16:30 i prowadzone są przez doświadczonych trenerów. To doskonała okazja, by nie tylko nauczyć się podstaw koszykówki, ale również rozwijać sprawność fizyczną i pracować w zespole.

Nabór do klasy sportowej – rocznik 2015

Oprócz treningów, klub zaprasza także dziewczynki urodzone w 2015 roku do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 40 w Sosnowcu (ul. Kisielewskiego 4b). Dzięki połączeniu nauki z codziennym treningiem młode zawodniczki będą mogły rozwijać swój talent pod okiem specjalistów.

Dołącz do MB Zagłębie Sosnowiec

Więcej informacji o naborze można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z trenerem Jackiem Szewczykiem pod numerem telefonu 509 583 430 lub pisząc na adres e-mail: biuro@basketzaglebie.pl.

Jeśli Twoje dziecko marzy o sportowej przygodzie – nie zwlekaj! W Sosnowcu rozwijanie pasji do koszykówki może być początkiem wielkiej kariery. Zachęcamy do komentowania i dzielenia się informacją z innymi rodzicami.