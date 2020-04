500 testów dla Szpitala Miejskiego

Działająca w Sosnowcu Laboratorium Genetyczne Gymncentrum będzie na zlecenie miasta wykonywało profesjonalne testy osobom, które mogą być zakażone koronawirusem COVID-19. Pierwsze testy trafią do laboratorium jeszcze dziś.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum dołączyło do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia laboratoriów wykonujących testy genetyczne na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Próbki do badań będą przyjmowane na zlecenie śląskich stacji sanitarno – epidemiologicznych i szpitali, a badania będą wykonywane w pracowni wirusologii działającej na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Postanowiliśmy kupić pakiet pół tysiąca testów, który przeznaczymy na użytek personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, a więc tych, którzy są na pierwszej linii walki z wirusem. Jeśli takie będą zalecenia lekarzy, to testy będą również wykonywane pacjentom wskazanym do szybkiej diagnozy. Będziemy jednym z pierwszych miast w Polsce, które uzyskało dostęp do testów na obecność koronawirusa. I to nie tych szybkich, paskowych, ale tych najbardziej skutecznych testów