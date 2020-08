Kolejne zmiany w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim nastąpią kolejne, zapowiadane zmiany organizacyjne.

Już w sierpniu swoją lokalizację zmieni Dział Fizjoterapii, który do tej pory działał w pawilonie obiektu przy ul. Szpitalnej w dzielnicy Zagórze, a teraz będzie znajdował się na parterze budynku głównego w dalszym ciągu przy ul. Szpitalnej. Ponadto, w drugiej połowie sierpnia archiwum placówki zostanie przeniesione do obiektu przy ul. Szpitalnej i tylko w tym miejscu Pacjenci będą mogli odbierać udostępnianą dokumentację medyczną. Zmiany te związane są z kontynuacją organizacji Centralnego Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadłowicza w centrum miasta. W dzielnicy Zagórze z kolei utworzono ośrodek leczenia schorzeń psychiatrycznych, leczenia uzależnień, rehabilitacji i opieki długoterminowej.

Dla Pacjentów Działu Fizjoterapii nastąpią zmiany

W sierpniu zostanie on przeniesiony do głównego budynku przy ul. Szpitalnej. Dotychczas zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w pawilonie przy tej samej ulicy. W nowej lokalizacji Dział Fizjoterapii dysponował będzie większą powierzchnią i mieścić się będzie w niedawno wyremontowanych, komfortowych i przestronnych pomieszczeniach, przystosowanych do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Z kolei w drugiej połowie sierpnia lokalizację zmieni Archiwum Dokumentacji Medycznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Obecnie znajduje się ono w obydwu budynkach przy ul. Szpitalnej i przy ul. Zegadłowicza. W najbliższym czasie zostanie przeniesione do obiektu w dzielnicy Zagórze przy ul. Szpitalnej. W archiwum Pacjenci lub osoby upoważnione mogą odebrać dokumentacją medyczną, o której udostępnienie składali wniosek lub może im zostać udostępniana również do wglądu na miejscu. Informacje dotyczące spraw związanych z udostępnianiem dokumentacji można uzyskać telefonicznie pod nr: 32 41 30 521.

Reorganizacja Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego

Ostatnie kilka miesięcy to dla naszego szpitala trudny i niezwykle pracowity czas walki z pandemią, ale także związany z reorganizacją struktury szpitala, zmianą umiejscowienia oddziałów oraz koncentracją działalności leczniczej w Centralnym Szpitalu Miejskim. Te wszystkie zmiany, dają podstawę do dalszej poprawy działalności szpitala, pozwalają na optymalizację kosztów i umożliwiają maksymalne wykorzystanie potencjału placówki wraz z jej nowoczesną częścią zlokalizowaną przy ul. Zegadłowicza. To część planu naprawczego, który wdrożyliśmy. Zmiany w lokalizacji oddziałów i podział na dwa obiekty realizowaliśmy również z myślą o naszych Pacjentach i Pracownikach, gdyż nowa struktura organizacja stanowi dla nich ułatwienie - wskazuje Aneta Kawka, Prezes Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego wynikają z utworzenia Centralnego Szpitala Miejskiego. Opieka szpitalna (oddziały zachowawcze i zabiegowe) została zlokalizowana w jednym budynku w centrum miasta, a w drugim obiekcie, w dzielnicy Zagórze, prowadzona jest terapia psychiatryczna, uzależnień, rehabilitacja, opieka długoterminowa i znajdować się będzie także archiwum. Reorganizacja struktury szpitala i koncentracja działalności leczniczej w jednym miejscu to przede wszystkim udogodnienie dla mieszkańców miasta, ale i również dla pracowników. Dzięki zmianom, Szpital może dokonywać oszczędności oraz racjonalnie i skutecznie zarządzać zasobami.