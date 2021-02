Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Temperatura niska, śnieg jest, armatki działają, a rząd wreszcie pozwala na otwarcie stoków narciarskich. To oznacza, że sosnowiecka Górka Środulska może ruszyć po raz pierwszy w tym sezonie!

Otwarcie już w ten piątek

Stok będzie dostępny już od piątku 12 lutego od godz. 14.00. Dwa 150-metrowe wyciągi oraz jeden 350-metrowy będą czekały na miłośników białego szaleństwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00, a w sobotę i niedzielę od 10.00 do 22.00.

Górka Środulska: Cennik

Duży wyciąg

Nazwa usługi Użytkownik Okres Cena Uwagi Karnet „10 wyjazdów” Klient indywidualny 10 wyjazdów 20,00zł pn-pt 24,00zł So, nd, świeta Karnet czasowy Klient indywidualny 1 godzina 14,00zł pn-pt 2 godziny 18,00zł 3 godziny 22,00zł 4 godziny 30,00zł 10:00-15:00 34,00zł 15:00-22:00 45,00 zł 1 godzina 20,00 zł So, nd, święta 2 godziny 23.00zl 3 godziny 35.00zł 4 godziny 40,00zł 10:00-15:00 42,00zł 15:00-22:00 55,00zł

Małe wyciągi