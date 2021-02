Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Cudowna wiadomość dla miłośników sztuki. Teatr Zagłębia w Sosnowcu po długiej przerwie znów będzie otwarty. Rząd poluzował część obostrzeń na najbliższe dwa tygodnie.

Rząd na dwa tygodnie poluzował obowiązujące obostrzenia dotyczące między innymi teatrów. Od 12 do 26 lutego teatry mogą być otwarte, jednak muszą stosować się do rygorystycznych zasad dotyczących reżimu sanitarnego, zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji.

Teatr Zagłębia zaprasza już w ten weekend

Pierwsze spektakle w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu będzie można zobaczyć już w ten weekend (13-14 lutego). Będzie to spektakl pt. Pomoc domowa w reżyserii Wojciecha Leśniaka. Jeśli myślicie, że jest to dobry pomysł na spędzenie Walentynek, to niestety czeka was zła wiadomość. Wszystkie bilety na najbliższy weekend zostały już wyprzedane. Nie oznacza to jednak, że nie będzie już więcej okazji, by go zobaczyć.

- Dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli mamy dobrą wiadomość - w ciągu tych dwóch tygodni zagramy "Pomoc domową" jeszcze dwa razy! - Teatr Zagłębia informuje na Facebooku.

Repertuar i cennik Teatru Zagłębia

Spektakle, które będzie można zobaczyć na żywo w teatrze to Pomoc domowa i Ślub, cała reszta dostępna będzie online. Ceny biletów zależą od wybranego spektaklu i wahają się w granicach na 30-45 zł.

Mimo poluzowania obostrzeń Teatr Zagłębia wciąż będzie kontynuował swoją działalność na platformie VOD w Internecie. Cena za dostęp online to 10 lub 20zł w zależności od spektaklu. Więcej informacji można znaleźć na stronie vod.teatrzaglebia.pl