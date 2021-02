Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowiecki Szpital Miejski rozpoczął szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Już dzisiaj zaszczepionych zostanie pierwszych 50 pedagogów z sosnowieckich szkół, a w następnym tygodniu szczepienia będą kontynuowane.

Na szczepienia zarejestrowało się 905 nauczycieli z Sosnowca

Szpital jest w stanie realizować nawet ok. 100 szczepień dziennie, jednak ostateczna liczba szczepionych osób uzależniona jest od ograniczonych dostaw szczepionek. Do tej pory zarejestrowanych na szczepienia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim jest 905 nauczycieli. Szczepienia odbywać się będą w placówce przy ul. Szpitalnej w nowo wyremontowanym budynku DDOM w dzielnicy Zagórze.

Pierwsza dostawa 100 dawek szczepionki

Sosnowiecki Szpital Miejski dzisiaj otrzymał pierwszą dostawę 100 dawek szczepionki przeciwko COVID-19 przeznaczoną dla nauczycieli. Od razu placówka rozpoczęła szczepienia pedagogów – w dniu dzisiejszym zostanie zaszczepiona grupa 50 osób. Szczepienia kontynuowane będą po weekendzie i w poniedziałek 15 lutego szczepionkę otrzyma kolejnych 50 nauczycieli.

Następna dostawa 300 preparatów, zamówiona na poniedziałek w Agencji Rezerw Materiałowych, ma dotrzeć do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w przyszłym tygodniu, wówczas placówka natychmiast poinformuje o kolejnych terminach szczepień dla oczekujących nauczycieli. Obecnie na szczepienia w sosnowieckiej placówce zostało zapisanych 905 pedagogów, ale zarejestrowane do 10 lutego zgłoszenia mogą jeszcze napływać – są przekazywane do szpitala przez NFZ.

- Sosnowiecki Szpital Miejski, jako szpital węzłowy, zrealizował szczepienia medyków, obecnie trwają szczepienia populacyjne osób powyżej 70. i 80. roku życia. Naszym priorytetem jest teraz także odpowiednia organizacja szczepień dla nauczycieli. Jesteśmy w pełnej gotowości do sprawnej realizacji szczepień pedagogów, możemy szczepić dziennie ok. 100 osób, jednak z uwagi na brak dostępności szczepionek, możliwa liczba szczepień na chwilę obecną wynosi 50. Oczekujemy na dostawy preparatów – to od nich bowiem zależy harmonogram kolejnych szczepień, o których niezwłocznie będziemy informować – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego i dodaje: Ze względów bezpieczeństwa, szczepienia dla nauczycieli odbywać się będą w udostępnionych na ten cel komfortowych, nowo wyremontowanych, pomieszczeniach w budynku Dziennego Domu Opieki Medycznej naszego szpitala przy ulicy Szpitalnej 1.

Kolejność szczepień nauczycieli

Zgłoszenia nauczycieli na szczepienia były dokonywane przez system IT oświaty. Także wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień określona rozporządzeniem. W pierwszej grupie, szczepionkę mogą przyjąć: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna), osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.